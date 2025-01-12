Volkan Demirel’den penaltı isyanı

Hatayspor'dan ayrıldıktan sonra bir süre takım çalıştırmayan ve kasım ayında Bodrum FK'nın başına geçen Volkan Demirel, sıkıntılı günler yaşıyor. Küme düşme hattında yer alan Ege ekibinde ligde 8. maçına çıkan tecrübeli hoca 1 galibiyet alabilirken 2 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı. 43 yaşındaki teknik adam, maç sonu hakem kararlarını eleştirerek, "Akan oyunun durdurulup, sonra VAR'a gidilip de penaltı verilmediğini ilk kez görüyorum. Sadece saha içi değil saha dışı organizasyonlarına da ihtiyacımız var. Bunu ne anlamda dediğimi bazıları anlar. Ben mücadeleye devam edeceğim"
dedi.