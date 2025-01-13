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Giriş Tarihi: 13.1.2025

Önce hoca sonra Mert!

Beşiktaş’ta Başkan Adalı, Bodrum maçı sonrası özel tebrik ettiği 35 yaşındaki file bekçisine 2 yıllık kontrat sunacak

Ogün ŞAHİNOĞLU
Önce hoca sonra Mert!
Teknik direktör arayışı süren siyahbeyazlılarda, iç ve dış transfere dair planlamalar da yapılıyor. Kanat takviyesi için Jota ve Angel Correa özelinde görüşmeler sürerken, iç transferde de gözler sözleşmesi sezon sonu bitecek isimlere çevrildi. Bu sezon kurtarışlarıyla takımı ayakta tutan milli kaleci Mert Günok, listenin ilk sırasında yer alıyor. Tecrübeli eldivene şu ana dek teklif gitmedi ancak Başkan Serdal Adalı, planını yaptı. Adalı, teknik direktör sürecini çözüme kavuşturmasının ardından, Bodrum maçı sonrası soyunma odasında özel olarak tebrik ettiği Mert Günok'u görüşmeye davet edecek. 35 yaşındaki kaleciye 2 yıllık kontrat sunulacak.
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Önce hoca sonra Mert!
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