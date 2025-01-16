Alex’in arkasından konuşmam

Antalyaspor'da Alex de Souza'nın yerine teknik direktörlüğe getirilen Emre Belözoğlu için Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde tören düzenlendi. 1.5 yıllık sözleşmeye imza atan 44 yaşındaki hoca,dedi. Takıma oyun anlamında çok hızlı dokunuşlar yapacaklarını vurgulayan deneyimli çalıştırıcı, "Alex benim çok yakın, birlikte futbol oynadığım arkadaşım. Hiçbir zaman benden önceki teknik direktörlerle ilgili konuşmam. Hocalık futbolculuktan çok daha zor bir meslek. Alex, bu kulüp için elinden geleni her şeyi yapmaya çalıştı. Futbolda ayrılıklar olabiliyor." diye konuştu.