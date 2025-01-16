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Giriş Tarihi: 16.1.2025 14:31 Son Güncelleme: 16.1.2025 14:38

Son dakika haberi: Süper Lig ve 1.Lig hakem atamalarında yeni sistem! VeTAS geliyor...

MHK, Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de bu haftadan itibaren VeTAS (Veri Tabanlı Atama Sistemi) ile hakem ve yardımcı hakem atamalarının gerçekleştirileceğini açıkladı.

Son dakika haberi: Süper Lig ve 1.Lig hakem atamalarında yeni sistem! VeTAS geliyor...

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından hakem atama sisteminde değişikliğe gidildi.

Buna göre, Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de bu haftadan itibaren VeTAS (Veri Tabanlı Atama Sistemi) ile hakem ve yardımcı hakem atamaları gerçekleştirilecek.

20. haftadan itibaren Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de hakem ve yardımcı hakem atamaları otomatik olarak VeTAS yöntemiyle belirlenecek.

Ayrıntılar birazdan...

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Son dakika haberi: Süper Lig ve 1.Lig hakem atamalarında yeni sistem! VeTAS geliyor...
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