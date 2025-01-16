Tüm maçlarda yabancı VAR!

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de yabancı VAR uygulamasının hayata geçirileceği yönde karar almıştı. Bu hafta uygulama devreye girecek ve sadece 4 büyük takımın değil, oynanacak 9 karşılaşmada da VAR odasında yabancı hakem görev yapacak. Bununla ilgili gerekli bütün çalışmalar gerçekleştirildi, yabancı VAR hakemleri ayarlandı. Resmi açıklamanın bugün yapılması bekleniyor. Uygulama, yarın oynanacak Hatayspor-G.Saray müsabakasıyla start alacak. Ayrıca 5 kişiden oluşan Danışma Kurulu'nun da devreye girdiği ve hakem atamalarında göreve başladığı öğrenildi. Bu arada bir süre önce MHK'daki görevlerinden ayrılacağı iddia edilen Profesyonel Müsabaka İcra Kurulu Üyesi Yunus Yıldırım ve MHK Başkan Vekili Ahmet Şahin'le ilgili TFF'nin bugün resmi bir açıklama yapacağı bildirildi.

HAKEMLERE UYARI YAPILDI

Öte yandan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile birlikte hakem eğitim seminerini ziyaret ettiği ve hakemlere uyarılarda bulunduğu aktarıldı. Hacıosmanoğlu'nun, Anadolu kulüplerinin çok önemli olduğunu vurguladığı ifade edildi.