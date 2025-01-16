Yabancı VAR her maçta uygulanacak mı? TFF Başkanvekili Mecnun Otyakmaz açıkladı!

Süper Lig'de sezonun ikinci yarısında devreye girmesi beklenen yabancı VAR uygulaması için çalışmalar devam ediyor.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, konuya dair açıklamalarda bulundu.

"BU HAFTA YETİŞEBİLİR"

Otyakmaz, "Türk hakemlerine güvenmiş olmamıza rağmen son dönemlerdeki spekülasyonlar ve onları biraz da motive etme açısından, yabancı hakeme karşı olmamıza rağmen, alttan gelen istek ve biraz da polemikleri önlemek açısından yabancı VAR hakemine kapılarımızı açtık. Çalışmalarımız devam ediyor, sanırım büyük bir ihtimalle bu hafta da yetişebilir yabancı VAR hakemine geçeceğiz." dedi.

YABANCI VAR HER MAÇTA UYGULANACAK MI?

"Yabancı VAR hakemi tüm maçlarda uygulanacak değil mi?" sorusuna ise Mecnun Otyakmaz, "İhtiyaca göre bakacağız. İlk başta stratejik önemli maçları baz alacağız. Daha sonra hem şampiyonluk hem de düşme hattındaki maçlar önemli geçeceği için o maçlarda da değerlendirebiliriz." cevabını verdi. (NTV Spor)