Altınordu’da Olcay Şahan dönemi sona erdi

Ligde dün deplasmanda İnegölspor ile 0-0 berabere kalarak zirve yarışında yara alan kırmızı-lacivertliler, genç teknik adamla bugün masaya oturarak vedalaştı.

Kırmızı-lacivertli kulüp, "A Takım Teknik Direktörümüz Olcay Şahan ile anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız" açıklaması yaptı. Olcay Şahan, İzmir temsilcisinin başında 18 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik, 2 mağlubiyetle 36 puan toplayarak maç başı 2 puan ortalaması yakaladı.

Altınordu'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Sezon başından beri Altınordu'muzun altyapısından yetişen oyuncularımızın gelişimine katkı sunan ve altyapımızda forma giyen oyuncularımıza A Takım maçlarında yer veren Olcay Şahan'a kulübümüze ve gençlerimize desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. Türk futbolunda ilerleyen süreçte büyük bir teknik adam olacağına inandığımız Olcay Şahan'a bundan sonraki kariyer yolculuğunda başarılar dileriz."