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Giriş Tarihi: 19.1.2025 18:01 Son Güncelleme: 19.1.2025 19:09

Son dakika: Adana Demirspor - Fenerbahçe | Maçta ilk düdük...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe deplasmanda lig sonuncusu Adana Demirspor'a konuk oluyor. Galatasaray'ın berabere kaldığı haftayı kayıpsız geçmek isteyen sarı-lacivertli takım 3 puana odaklandı. Saat 19:00'da başlayan maçta ilk yarı oynanıyor.

Son dakika: Adana Demirspor - Fenerbahçe | Maçta ilk düdük...

Trendyol Süper Lig'de 20. hafta heyecanı devam ediyor. Zirve yarışında hata yapmak istemeyen Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada Adana Demirspor'a konuk oluyor.

Puan farkını eritmek isteyen sarı-lacivertli takımda tek hedef 3 puan. Maçta ilk yarı oynanıyor.

CANLI SKOR: A. DEMİRSPOR 0-0 FENERBAHÇE

ADANA DEMİRSPOR XI: Deniz, Semih, Tolga, Manev, Arda, Burak, İzzet, Maestro, Yusuf Barasi, Ali Yavuz, Aimbetov

FENERBAHÇE XI: İrfan Can, Mert Müldür, Djiku, Levent Mercan, Fred, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Kostic, En-Nesyri, Dzeko

İstanbul takımlarıyla oynadığı son yedi Süper Lig maçının sadece birini kazanabilen Adana Demirspor (1B 5M), tek galibiyetini bu sezon Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek aldı.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı: Fenerbahçe'nin gücünü biliyoruz. Rakiplere göre ana oyunu çok bozmadan antitezler üretiyoruz. Fenerbahçe'ye karşı da antitezlerimiz var.

Jose Mourinho: "Rakibe çok saygı duyuyoruz. Son zamanlarda aldıkları sonuçlar bunun ispatı. Alt sıralardaki takımlar, üst sıralardaki takımlardan puan alabiliyor. Rakibimizle aramızdaki puan farkını azaltma şansımız var."

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Son dakika: Adana Demirspor - Fenerbahçe | Maçta ilk düdük...
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