Son dakika: Adana Demirspor - Fenerbahçe | Maçta ilk düdük...

Trendyol Süper Lig'de 20. hafta heyecanı devam ediyor. Zirve yarışında hata yapmak istemeyen Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada Adana Demirspor'a konuk oluyor.
Puan farkını eritmek isteyen sarı-lacivertli takımda tek hedef 3 puan. Maçta ilk yarı oynanıyor.
CANLI SKOR: A. DEMİRSPOR 0-0 FENERBAHÇE
ADANA DEMİRSPOR XI: Deniz, Semih, Tolga, Manev, Arda, Burak, İzzet, Maestro, Yusuf Barasi, Ali Yavuz, Aimbetov
FENERBAHÇE XI: İrfan Can, Mert Müldür, Djiku, Levent Mercan, Fred, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Kostic, En-Nesyri, Dzeko
İstanbul takımlarıyla oynadığı son yedi Süper Lig maçının sadece birini kazanabilen Adana Demirspor (1B 5M), tek galibiyetini bu sezon Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek aldı.
Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı: Fenerbahçe'nin gücünü biliyoruz. Rakiplere göre ana oyunu çok bozmadan antitezler üretiyoruz. Fenerbahçe'ye karşı da antitezlerimiz var.
Jose Mourinho: "Rakibe çok saygı duyuyoruz. Son zamanlarda aldıkları sonuçlar bunun ispatı. Alt sıralardaki takımlar, üst sıralardaki takımlardan puan alabiliyor. Rakibimizle aramızdaki puan farkını azaltma şansımız var."