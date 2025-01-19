Son dakika: Adana Demirspor - Fenerbahçe | Maçta ilk düdük...

İstanbul takımlarıyla oynadığı son yedi Süper Lig maçının sadece birini kazanabilen Adana Demirspor (1B 5M), tek galibiyetini bu sezon Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek aldı.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı: Fenerbahçe'nin gücünü biliyoruz. Rakiplere göre ana oyunu çok bozmadan antitezler üretiyoruz. Fenerbahçe'ye karşı da antitezlerimiz var.

Jose Mourinho: "Rakibe çok saygı duyuyoruz. Son zamanlarda aldıkları sonuçlar bunun ispatı. Alt sıralardaki takımlar, üst sıralardaki takımlardan puan alabiliyor. Rakibimizle aramızdaki puan farkını azaltma şansımız var."