Bolu’daki yangın faciası sonrası kulüplerden başsağlığı mesajı!

Beşiktaş: Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde çıkan yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz.

Kasımpaşa: Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan bir otelde meydana gelen yangın faciasından dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Yaşanan olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz.

TFF: Bolu'da bulunan Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde meydana gelen yangın nedeniyle can kayıplarımızın olduğunu derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.

Ankaragücü: Bolu Kartalkaya'da bulunan bir otelde çıkan yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.

Sakaryaspor: Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde çıkan yangın sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz.

Adana Demirspor: Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangın sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz.

Giresunspor: Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangın sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; kederli ailelerine başsağlığı ve sabır; yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz.

Antalyaspor: Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangın sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; kederli ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar dileriz.

Adanaspor: Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangın sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz.

Ümraniyespor: Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangın sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz.

Trabzonspor: Geçmiş olsun Bolu! Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan bir otelde meydana gelen yangın faciasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.

Bodrum FK: Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde meydana gelen otel yangını nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz.

Hatayspor: Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangın sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz.