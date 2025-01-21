ŞAMPİYONLAR LİGİ: Atalanta Sturm Graz’a gol yağdırdı! Monaco, Aston Villa’yı tek golle geçti...

Atalanta ile Sturm Graz, UEFA Şampiyonlar Ligi 7. hafta maçında karşı karşıya geldi. Gewiss Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi Atalanta, 5-0 kazandı.



Ev sahibine galibiyeti getiren golleri; 12'nci dakikada Mateo Retegui, 58'inci dakikada Mario Pasalic, 63'ncü dakikada De Ketelaere, 90'ıncı dakikada Ademola Lookman ve 90+4'üncü dakikada Marco Brescianini kaydetti.

Bu sonucun ardından Atalanta, 14 puanla maç fazlasıyla 3. sıraya yükselirken, Sturm Graz 3 puanla 30. sırada bulunuyor.



Atalanta, Şampiyonlar Ligi'nin grup aşamasının son haftasında Barcelona'ya konuk olacak. Sturm Graz ise evinde Leipzig'i ağırlayacak.

MONACO TEK GOLLE KAZANDI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Monaco, sahasında Aston Villa'yı 1-0 mağlup etti. Monaco'ya galibiyeti getiren golü, 8'inci dakikada Wilfried Singo kaydetti.

Bu sonucun ardından Monaco, 13 puana yükselerek maç fazlasıyla 9. sıraya yerleşti. İkinci mağlubiyetini alan Aston Villa ise 13 puanda kaldı ve 7. sırada konumlandı.



Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının son haftasında Monaco, Inter'e konuk olacak. Aston Villa ise evinde Celtic'i ağırlayacak.