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Giriş Tarihi: 22.1.2025 11:51

Fenerbahçe, Avrupa'da 281. randevuda!

UEFA Avrupa Ligi'nin yedinci haftasında yarın Fransız ekibi Olimpik Lyon'u ağırlayacak sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında çıktığı 280 karşılaşmada 111 galibiyet ve 111 mağlubiyet yaşadı.

AA
Fenerbahçe, Avrupa’da 281. randevuda!

UEFA Avrupa Ligi'nin yedinci haftasında yarın Fransa temsilcisi Olimpik Lyon ile sahasında karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 281. karşılaşmasını oynayacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 280 müsabakada 111 galibiyet ve 111 mağlubiyet yaşarken, 58 maçta sahadan beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 381 kez havalandırırken, kalesinde 400 gol gördü.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE 143. SINAV

Fenerbahçe, 2009-2010 sezonuna dek UEFA Kupası ismiyle oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde 142 karşılaşmada boy gösterdi.

Sarı-lacivertli ekip, bu mücadelelerde 62 galibiyet elde ederken rakiplerine 45 kez kaybetti, 35 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe, 198 kez gol sevinci yaşarken kalesindeki 180 gole engel olamadı.

72. İÇ SAHA MAÇI

Fenerbahçe, Olimpik Lyon karşılaşmasıyla UEFA Avrupa Ligi'nde 72. kez taraftarının önüne çıkacak.

Söz konusu kulvarda daha önce 71 iç saha maçı oynayan sarı-lacivertliler, 38 galibiyet, 15 mağlubiyet ve 18 beraberlik yaşadı.

Fenerbahçe'nin attığı 115 gole, rakipleri 72 golle yanıt verdi.

AVRUPA KUPALARI PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

Organizasyon O G B M A Y
UEFA Kupası 54 18 10 26 72 91
UEFA Avrupa Ligi 88 44 25 19 126 89
Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 33 9 4 20 30 70
UEFA Şampiyonlar Ligi eleme 38 14 12 12 56 46
UEFA Şampiyonlar Ligi 40 11 6 23 42 70
Avrupa Kupa Galipleri Kupası 9 3 1 5 11 11
UEFA Konferans Ligi 18 12 - 6 44 23
TOPLAM 280 111 58 111 381 400

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Fenerbahçe, Avrupa'da 281. randevuda!
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