Son dakika haberi: Göztepe, Romulo’nun bonservisini aldı! Süper Lig devleri ile adı anılıyordu...

Süper Lig'in flaş ekiplerinden Göztepe, Athletico Paranaense'den kiraladığı Romulo Cardoso'nun satın alma opsiyonunun kullanıldığını açıkladı.

İzmir temsilcisi, Brezilyalı oyuncu ile 2028 yılına kadar sözleşme imzaladı. Göz-göz, Romulo için Athletico Paranaense'ye 2,5 milyon euro bonservis ücreti ödedi.

Romulo, sarı-kırmzılı formayla 18 maça çıkarak 10 gol 6 asistlik performans sergiledi. Romulo'nun ismi transferde Beşiktaş ile de anılıyordu.