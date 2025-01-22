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Giriş Tarihi: 22.1.2025 12:54 Son Güncelleme: 22.1.2025 13:00

Son dakika haberi: Göztepe, Romulo'nun bonservisini aldı! Süper Lig devleri ile adı anılıyordu...

Son dakika haberi: Süper Lig ekiplerinden Göztepe, takımda kiralık olarak forma giyen Rômulo Cardoso'nun satın alma opsiyonunun kullanıldığını duyurdu.

Son dakika haberi: Göztepe, Romulo’nun bonservisini aldı! Süper Lig devleri ile adı anılıyordu...

Süper Lig'in flaş ekiplerinden Göztepe, Athletico Paranaense'den kiraladığı Romulo Cardoso'nun satın alma opsiyonunun kullanıldığını açıkladı.

İzmir temsilcisi, Brezilyalı oyuncu ile 2028 yılına kadar sözleşme imzaladı. Göz-göz, Romulo için Athletico Paranaense'ye 2,5 milyon euro bonservis ücreti ödedi.

Romulo, sarı-kırmzılı formayla 18 maça çıkarak 10 gol 6 asistlik performans sergiledi. Romulo'nun ismi transferde Beşiktaş ile de anılıyordu.

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Son dakika haberi: Göztepe, Romulo'nun bonservisini aldı! Süper Lig devleri ile adı anılıyordu...
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