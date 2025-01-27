9 dakikada dirildi

Göztepe karşısında ilk yarıda yokları oynayan Fenerbahçe, ikinci devreyle kendine geldi.İkinci yarıyadeğişikliği ile başlayan sarılacivertliler, 7 dakikada farkını ortaya koydu.bu pozisyon golle sonuçlandı.En-Nesyri skoru 2-1'e getirdi.Mourinho'nun ilk 11 oynattığıOğuz Aydın, sonraki hafta Gaziantep ağlarını da sarsmıştı. Ardından sessizliğe bürünen Oğuz Aydın dün geri döndü.Oğuz Aydın, şık füzesi ile attığı golü şöyle yorumladı: "Kalecinin çok öne çıktığını tespit etmiştim ilk yarıda ve sonrasında. Topu alır almaz yine önde olduğunu düşündüm, vurdum ve gol oldu. İlk yarı kötü oynadık ama içeri girdikten sonra kenetlendik. Birbirimize söz verdik. İnanarak dışarı çıktık. Taraftarımızın gücüyle 9 dakikada 3 gol bulmanın mutluluğunu yaşıyoruz.".Fenerbahçe'nin Aston Villa'dan aldığı ve 23 Ocak'ta imza attırdığı Diego Carlos dün ilk kez çubuklu formayla sahadaydı. Brezilyalı stoper, 88'de En-Nesyri'nin yerine girdi.F.Bahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, sarı kart cezası nedeniyle dün maçı locadan takip etti. Yardımcıları da kendisini aratmadı. Bir pozisyonda uzun süre itiraz eden kaleci antrenörü Sandro Zufic önce sarı, ardından kırmızı ile tribüne yollandı.Geçen hafta Adana Demirspor deplasmanında iki golüyle kilidi açan, bir de asist yapan En-Nesyri, dün de sahnedeydi. İkinci yarının 50. saniyesinde skoru 1-1'e getiren Faslı santrfor, 7 dakika sonra ikinci golü de attı. Bu sezon Süper Lig'deki 12. sayısına ulaştı. Son 6 haftada 9 gol-1 asistle dikkat çeken En-Nesyri sadece Konya maçını boş geçti.En-Nesyri dün ikinci golünü kafayla ağlara gönderirken, bu sezon 7 kez aynı şekilde rakibini avladı. Faslı yıldız, Avrupa'nın 10 büyük liginde en fazla kafa golü atan oyuncu durumunda. Fenerbahçe ise 11 kezle Süper Lig'de zirvede. Onu 9 kafa golüyle şampiyonluk yarışındaki rakibi G.Saray izliyor.En-Nesyri maç sonu, "Goller, tamamen çalışma ürünü. Çift forvet oynamak, tek oynamaktan daha kolaydır. Rakip savunmacılarla bire bir eşleşebiliyorsunuz. Dzeko'nun yanında olmaktan büyük keyif alıyorum, çok büyük oyuncu. Hocamız bize bu maçın anahtarının sabır ve kendi oyunumuz olduğunu söylemişti. Bunu ikinci yarı yaptık" dedi.Fenerbahçe bu sezon geriye düştüğü 6 maçta 3 galibiyet (Trabzon, Konya, Göztepe), 1 beraberlik (Eyüp) aldı. Kanarya, Mart 2024'ten (4-1 Pendikspor) bu yana ilk kez iç sahada geri düştüğü bir Süper Lig maçından galibiyetle ayrıldı.