Kartal’ın hasarı büyük!

Siyah-beyazlı formayla en son golünü 11 Ocak tarihinde oynanan ve 2-1 kazanılan Bodrumspor maçında kaydeden Ciro İmmobile, dün sessizliğini bozamadı ancak Rafa Silva'ya asist yaptı. Beşiktaş kariyerinde ilk asistine imza atan İtalyan yıldızın Süper Lig'de 10, Avrupa ve Süper Kupa'da da 2'şer golü bulunuyor.Athletic Bilbao karşısında 90 dakikayı 11 şut denemesinde 9 isabetle tamamlayan ve 4 gol bulan Beşiktaş, Antalyaspor maçında bu istatistiklerin gerisinde kaldı.. İkili mücadele kazanma başarı oranı da yüzde 59'dan 52'ye düştü.Solskjaer, Muçi ve İmmobile'yi yedek soyundururken "Performansını görmek istiyorum" dediği Alex-Oxlade Chamberlain'in yanı sıra Semih Kılıçsoy'u ilk 11'de sahaya sürdü. Ancak bu oyunculardan istediğini alamayınca 57. dakikada yerlerine Muçi ve İmmobile'yi takıma dahil etti. Özellikle Chamberlain, kendisine verilen şansı kullanamadı.Beşiktaş, defansta görev yapan Necip Uysal, Gabriel Paulista ve Tayyip Talha Sanuç'un ardından dünkü maçta da Jonas Svensson ve Emirhan Topçu'nun sakatlıkları ile sarsıldı. Siyah-beyazlılarda kasık bölgesinde ağrı hisseden Svensson ikinci yarıya çıkmadı, yerine Onur Bulut takıma dahil oldu. 71. dakikada ise bu kez Emirhan Topçu sol kasık bölgesinden sakatlandı. 24 yaşındaki futbolcu kenara gelirken Zaynutdinov oyuna girdi.Beşiktaş'ta Al-Musrati ve Rafa Silva gördükleri sarı kartla cezalı duruma düştü. Siyah-beyazlı ekip, önümüzdeki haftayı bay geçerken sonraki hafta oynayacağı Sivas maçında iki futbolcu forma giyemeyecek. Karşılaşma sonunda kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Çimlere basmak yasaktır" ifadesi kullanılarak, hakem Oğuzhan Çakır'a tepki gösterdi.Bu sezon Süper Lig'de oynadığı 20 maçın sekizinden beraberlikle ayrılan Beşiktaş (8G, 8B, 4M) 2012-13 sezonundan bu yana bu aşamalardaki en yüksek sayısına ulaştı.Ole Gunnar Solskjaer, kariyerinde çalıştırdığı dört takım ile çıktığı ilk lig karşılaşmalarının üçünde puan kaybetti (1G/1B/2M).Beşiktaş formasıyla 31 resmi maça çıkan Rafa Silva 10. golüne ulaşırken 7 de asist yaptı. Portekizli yıldız, toplamda 17 kez skora katkı sağladı.