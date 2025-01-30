Merkez Hakem Kurulu ile Kulüpler Birliği Vakfı dün Riva'da bir toplantı gerçekleştirdi. Süper Lig ve 1. Lig'de 20. haftadan itibaren hayata geçirilen"Hakem atamalarında insan unsurunu en aza indirmeyi hedefliyoruz. Kulüplerin hakem yönetim sürecinde aktif rol almalarını, kritik pozisyonlarda itiraz haklarını kullanmalarını istiyoruz" dedi. Kulüpler de taleplerini aktarırken 22. haftanın hakemleri Ve-TAS ile belirlendi:Konya-Bodrum FK: Ümit Öztürk, Hatay-Antalya: Direnç Tonusluoğlu,Başakşehir-Samsun: Çağdaş Altay, Adana Demir- Kasımpaşa: Yasin Kol,Bu arada en son 28 Ekim 2024'te G.Saray- Beşiktaş maçını yöneten Arda Kardeşler, 3 ay sonra görev aldı.