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Giriş Tarihi: 30.1.2025 14:18

RAMS Başakşehir'de Shaocong Wu, Beijing Guoan'a transfer oldu!

Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir, 24 yaşındaki Çinli savunma oyuncusu Shaocong Wu'nun Çin ekibi Beijing Guoan'a transfer olduğunu duyurdu.

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RAMS Başakşehir’de Shaocong Wu, Beijing Guoan’a transfer oldu!

Süper Lig'de 29 puanla 7.sırada bulunan RAMS Başakşehir'de sürpriz bir ayrılık yaşandı.

Turuncu-lacivertli ekibin Çinli savunma oyuncusu Shaocong Wu, Çin'in Beijing Guoan takımına transfer oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Shaocong Wu'nun transferi konusunda Çin Süper Lig takımlarından Beijing Guoan ile anlaşmaya varılmıştır. Shaocong Wu'ya kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." denildi.

24 yaşındaki futbolcu, RAMS Başakşehir formasıyla Süper Lig'de 3 maçta forma giydi.

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RAMS Başakşehir'de Shaocong Wu, Beijing Guoan'a transfer oldu!
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