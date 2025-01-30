Serdar Dursun, İsmail Kartal’ın yanına gidiyor!

İran'ın önde gelen ekibi Persepolis teknik direktörlük koltuğuna İsmail Kartal'ı getirmişti. Buna göre tecrübeli teknik adam ilk transferini gerçekleştiriyor.

Alanyaspor ile yollarını ayırmaya hazırlanan Serdar Dursun ile sıkıştı. 33 yaşındaki futbolcu Akdeniz ekibinde istediğini bulamayan 33 yaşındaki golcü kısa süre içinde sözleşmesini feshederek İran ekibinin yolunu tutacak.

Süper Lig'de 2.5 sezon Fenerbahçe forması da giyen Serdar Dursun, sezonun ilk yarısında Alanyaspor ile 15 maça çıktı ve gol katkısı veremedi.