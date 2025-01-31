Buruk sevinç!

Sarı-kırmızılıların üç kritik ismi Osimhen, Torreira ve Davinson dün sarı kart görerek cezalı duruma düştü. 38. dakikada Ajax kalecisi Remko Pasveer'in topu kullanmasına engel olan Nijeryalı futbolcu, sarı kart aldı. Torreira, 53. dakikada hakeme itirazı sonrasında sarı kart gördü. Davinson da 79'da sarardı. 3 oyuncu da G.Saray'ın bir sonraki turdaki ilk maçında forma giyemeyecek.Ajax bir kez daha Türk takımlarına karşı hegemonyasına devam etti. Amsterdam kulübü, G.Saray'ı mağlup ederek Türk ekiplerine karşı 12. galibiyetini aldı. Sarı-kırmızılıların ise Hollanda ziyaretlerinde galibiyet hasreti de devam etti. Cimbom 6. Hollanda deplasmanında 5. yenilgisini alırken 1 de beraberliği var.G.Saray'ın Avrupa Ligi'ndeki yenilmezlik serisi dün alınan mağlubiyet ile son buldu. Okan Buruk'un talebeleri Avrupa Ligi'nde lig formatında 7 maçta da kaybetmeyip 3 galibiyet ve 4 beraberlikle geldiği Amsterdam'da kaybedip serisine de noktayı koydu. Aslan bu sezonki son yenilgisini ise 27 Ağustos'ta Y.Boys'dan almıştı.