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Giriş Tarihi: 31.1.2025 23:13 Son Güncelleme: 31.1.2025 23:14

Fatih Terim'e ağır darbe! Üç gollü mağlubiyet...

Fatih Terim’in çalıştırdığı Al-Shabab, Suudi Arabistan Pro Lig'in 18. hafta maçında Al-Ettifaq'a deplasmanda 3-1'lik skorla kaybetti.

Fatih Terim’e ağır darbe! Üç gollü mağlubiyet...

Suudi Arabistan Pro Lig'in 18. hafta maçında Al-Shabab, Al Ettifaq ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi konuk ekip Al-Ettifaq 3-1'lik skorla kazanan taraf oldu.

Konuk takıma galibiyeti getiren golleri 35 ve 90+11.'dakikada Wijnaldum ile 43'te Joao Costa kaydetti. Al Shabab'ın tek golünü ise 40. dakikada Hamdallah attı.

Bu sonuçla Fatih Terim'in Al-Shabab'ı 29 puanla 6. sırada kaldı. Suudi Arabistan Pro Lig'in bir sonraki haftasında Al Shabab, Al Khaleej'i konuk edecek. Al Ettifaq, Al Akhdod deplasmanına gidecek.

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Fatih Terim'e ağır darbe! Üç gollü mağlubiyet...
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