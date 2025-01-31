Kıl payı play-off

En-Nesyri üst üste 3. resmi maçını boş geçmedi. Adana Demir ve Göztepe karşılaşmalarında 2'şer gol atan tecrübeli oyuncu dün de Dzeko'nun asistinde ağları buldu. Faslı golcü, 31 maçta 17 gol-4 asiste ulaştı. Avrupa Ligi'ndeki son üç deplasmanda da gol atıp, Avrupa kupalarının ön elemeler sonrası aşamalarındaki en uzun serisini yakaladı. (Midtjylland, S.Prag, Alkmaar)Tadic, oyunu ve skoru şöyle yorumladı: "Zorlu bir sahada, zorlu bir rakibe karşı oynayacağımızı biliyorduk. Tur atlamayı başardık. En önemli şey bu. Takım bir karakter gösterdi. İyi pozisyonlar yakaladık. Herkes birbiri için savaştı. Bazen böyle olması gerekiyor."Kanarya'nın 38 yaşındaki kaptanı Edin Dzeko, Midtjylland maçına imzasını attı. Boşnak yıldız önce En-Nesyri'ye pasını verdi ardından Szymanski'nin asistinde takımının ikinci golünü attı. Dzeko 32. karşılaşmasında 16 gol-5 asistle 21 gole direkt katkı verdi. Ayrıca Avrupa kupalarının grup/lig aşamalarında Eylül 2022'den (Inter vs Viktoria Plzen) bu yana hem gol attığı hem de asist yaptığı ilk maçı oynadı.Mert Hakan, 2 ay sonra 11'de forma şansı buldu. Elindeki alçıyla oynayan tecrübeli isim bu durumu şöyle anlattı:Göztepe maçında ikinci yarıda oyuna girip gidişatı değiştiren Maximin, Midtjyland deplasmanında sakatlığa kurban gitti.Ligdeki Rize karşılaşmasına yetişmesine çalışılacak.Lyon maçının ikinci yarısına takımı geç çıkardığı için ceza alan Mourinho Danimarka'da tribündeydi. M.United maçının 58. dakikasında kırmızı gören, AZ Alkmaar mücadelesinde tribün çıkan Portekizli, Süper Lig'de de Göztepe karşılaşmasında cezalıydı. Dün de takımını tepeden izledi. Takımı yöneten yardımcısı Salvatore Foti sonuç için, "Yedek kulübesinde orta saha, savunma, bek yoktu. Artık play-off'ları düşüneceğiz" dedi.Danimarka ekibi Midtjylland ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, bu sezon öne geçtiği bir Avrupa Ligi maçında ilk kez puan kaybı yaşadı.