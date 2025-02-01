100 milyon Euro’luk hüsran!

Siyah-beyazlılarda, sezona başlarkensözleri hem eski yönetim hem de teknik ekip tarafından sarf edilmişti. Ancak gelinen noktada Beşiktaş, 100 milyon Euro'luk maliyete karşı 36 takım arasında 28. olarak büyük bir hüsran yaşadı. Siyah-beyazlılarda bir önceki yönetim döneminde takıma 10 oyuncu alındı. Bu isimlerden Rafa Silva ve Gabriel Paulista için bonservis ödenmedi.Takımın maaş bütçesi ise bir önceki sezona göre 20 milyon Euro artarak 58 milyon Euro'ya ulaştı. Hem bonservis hem de maaş konusunda Beşiktaş'ın sorumluluğu 100 milyon Euro'yu buldu ancak siyah-beyazlılar bunun karşılığında ligde kasım ayı gelmeden şampiyonluk yarışına havlu attı ve liderin 22 puan gerisine düşüldü.Beşiktaş'ın önünde tek kulvar kaldı; o da Ziraat Türkiye Kupası. Sahadaki sonuçlar kadar ekonomik olarak da büyük zarar yaşayan siyahbeyazlı ekipte, çözüm olarak yeniden transfer mecburiyeti ortaya çıktı.Twente maçında sakatlanan Ciro İmmobile, daha önceden aldığı özel izin sebebiyle ülkesine gitti. Haftayı bay geçecek olan Beşiktaş'ta İtalyan forvet, yarın İstanbul'a dönecek.Sol bek mevkiine takviye yapmayı planlayan Beşiktaş, genç oyuncular üzerinde yoğunlaşıyor. Siyah-beyazlıların gündemine son olarak Roma'dan Samuel Dahl geldi. İtalyan ekibinin sezon başında kadrosuna kattığı 21 yaşındaki oyuncu, forma şansı bulmakta zorlanıyor. Beşiktaş, Roma'ya futbolcunun durumunu sordu. Eğer göndermeye sıcak bakarlarsa satın alma opsiyonlu teklif yapılacak.