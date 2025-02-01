Yeni Ferdi Mimovic!

Kanarya, Diego Carlos, Milan Skriniar ve Talisca'nın ardından Ognjen Mimovic'in transferini de tamamladı. Dün İstanbul'a gelen 20 yaşındaki Sırp sağ bek, 4.5 yıllık sözleşmeye imza attı.F.Bahçe, bu transferde Kızılyıldız'a 8.5 milyon Euro ödeyecek ve bir sonraki satıştan yüzde 15 pay verecek.F.Bahçe'de son dönemde performansı eleştirilen Allan Saint-Maximin'e Çizme'den talip çıktı. Fabrizio Romano'nun haberine göre; Napoli, Fransız futbolcunun transferi için bonservisini elinde bulunduran Al Ahli ile 4 milyon Euro karşılığında anlaştı.Sarılacivertlilerin, Suudi kulübüne vereceği yanıt merak ediliyor.Aratransfer döneminde savunma bölgesi için Milan Skriniar ve Diego Carlos gibi iki önemli yıldızı renklerine bağlayan Fenerbahçe'de sürpriz iki ayrılık gündemde. Sezon başında Atletico Madrid'den bonservisi alınanAlman temsilcisi, sarı-lacivertli takımda forması tehlikeye giren 28 yaşındaki stoperi satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Fransız basınından L'Equipe de Villarreal'in,Kanarya ise sözleşmeye zorunlu satın alma opsiyonu koydurmak istiyor.