Yeni Ferdi Mimovic!

Kanarya, Diego Carlos, Milan Skriniar ve Talisca'nın ardından Ognjen Mimovic'in transferini de tamamladı. Dün İstanbul'a gelen 20 yaşındaki Sırp sağ bek, 4.5 yıllık sözleşmeye imza attı. Avrupa'dan da teklifler alan ancak Mourinho'nun bizzat arayarak ikna ettiği genç oyuncu, "Bir an önce takıma katılmak istiyorum" dedi.
F.Bahçe, bu transferde Kızılyıldız'a 8.5 milyon Euro ödeyecek ve bir sonraki satıştan yüzde 15 pay verecek. Hızı, top tekniği ve rakip ceza sahasına yaptığı bindirmelerle Ferdi Kadıoğlu'na benzetilen Mimovic, sağ bekin yanı sıra sağ kanat ve sol bek olarak da oynayabiliyor.
MAXİMİN GİDİYOR!
F.Bahçe'de son dönemde performansı eleştirilen Allan Saint-Maximin'e Çizme'den talip çıktı. Fabrizio Romano'nun haberine göre; Napoli, Fransız futbolcunun transferi için bonservisini elinde bulunduran Al Ahli ile 4 milyon Euro karşılığında anlaştı. Ancak Napoli'nin oyuncuyu kiralayabilmesi için, Fenerbahçe ile Al Ahli arasındaki sözleşmenin sonlandırılması gerekiyor.
Sarılacivertlilerin, Suudi kulübüne vereceği yanıt merak ediliyor.
ÇAĞLAR VE DJİKU'YA TALİP
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transfer döneminde savunma bölgesi için Milan Skriniar ve Diego Carlos gibi iki önemli yıldızı renklerine bağlayan Fenerbahçe'de sürpriz iki ayrılık gündemde. Sezon başında Atletico Madrid'den bonservisi alınan Çağlar Söyüncü'ye, Stuttgart'ın talip olduğu iddia edildi.
Alman temsilcisi, sarı-lacivertli takımda forması tehlikeye giren 28 yaşındaki stoperi satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Fransız basınından L'Equipe de Villarreal'in, Alexander Djiku'yu kiralamak için teklif yaptığını yazdı.
Kanarya ise sözleşmeye zorunlu satın alma opsiyonu koydurmak istiyor.