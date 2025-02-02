Fenerbahçe - Rizespor maçı sonrası İbrahim Hatipoğlu’ndan sert sözler!

Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı sonrası hakem kararlarına çok sert tepki gösterdi. İşte TRT Spor'a konuşan İbrahim Hatipoğlu'nun o sözleri...

İbrahim Hatipoğlu: "Pozisyonlarla ilgili otorite değilim. Pozisyon konuşmayacağım. Çok ciddi bir tepkimiz var. Bununla ilgili konuşmak istedim. Bu akşam aslında bir maçın, bir takımdan başka bir takıma nasıl verilebileceğini, nasıl gerçekleştirebileceklerini tüm Türkiye'ye gösterdiler. İzlediğimiz maçta, Türkiye'de lig tarihi boyunca çok az rastladığımız kararlar. Maçın hakemi, VAR hakemi tüm Türkiye'nin gözleri önünde bir takımdan alıp diğerine verdi. Amaçlarına ulaştılar. Başından beri yabancı VAR, yabancı hakem diye adalet arayışında olanlar aslında adalet arayışında olmadıklarını hem maçta hem de maçtan sonraki konuşmalarında çok net gösterdiler."

İbrahim Hatipoğlu: "Sezon başında, geçen seneki gibi VAR'da yabancı hakem olmasını destekledik. Temel kriterimiz, iyi hakem. Herkesin tartışmasız, otoritesinden emin olacağı, üst ligde referansı olan hakemden bahsettik. Yabancı olsun, ne olursa olsun, bizim desteklediğimiz bir argüman olmadı."

İbrahim Hatipoğlu: "Avrupa'daki 5-6 ülke futbolda ileri, Avrupa'daki şampiyonalarda görev alıyorlar. Diğer ülkelerden geliyorsa UEFA'da görev alan hakemlerden seçilmesi önemli. Ben şuna karşıyım, 'yabancı' başka bir konuya bakmaksızın atanması, telafi edilemez büyük hatalara yol açmaktadır."