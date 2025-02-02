Galatasaray, Morata’yı resmen açıkladı!

Galatasaray bir dünya yıldızını daha kadrosuna katıyor.
Sarı-kırmızılılar Milan forması giyen İspanyol golcü Alvaro Morata ile görüşmelere başlandığını açıkladı.
İSTANBUL'A GELİYOR
İspanyol yıldızın kısa süre içinde İstanbul'da olması bekleniyor. Bu sezon Milan ile 25 maça çıkan Morata 6 gol 2 asist kaydetti.
Profesyonel futbolcu Álvaro Borja Morata Martín'in geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü AC Milan SPA ile resmi görüşmelere başlanmıştır.— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 2, 2025
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. pic.twitter.com/KWKz5qaMER