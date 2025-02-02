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Giriş Tarihi: 2.2.2025 11:07 Son Güncelleme: 2.2.2025 11:31

Galatasaray, Morata'yı resmen açıkladı!

Galatasaray, Milan forması giyen İspanyol yıldız Alvaro Morata ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

Galatasaray, Morata’yı resmen açıkladı!

Galatasaray bir dünya yıldızını daha kadrosuna katıyor.

Sarı-kırmızılılar Milan forması giyen İspanyol golcü Alvaro Morata ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

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Galatasaray, Morata'yı resmen açıkladı!
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