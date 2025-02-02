Maximin macera bitti!

Devre arası transfer döneminde kadrosunu Diego Carlos, Anderson Talisca, Milan Skriniar ve Ognjen Mimovic gibi önemli isimlerle güçlendiren sarı-lacivertli takımda sürpriz bir veda gerçekleşti.İki kulübün el sıkışması sonrası transferin tamamlanması, Fransız sol kanadın sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan Fenerbahçe'nin onayına kaldı. Yabancı kontenjanını da düşünen yönetim, Jose Mourinho'nun da onayını alarak ayrılığa izin verdi.Bu transferÇizme basınında da geniş yerbuldu. Fransız kanat oyuncununtransferinin sezon sonuna kadar 4milyon Euro bandında noktalandığıifade edildi.Maximin,bu karşılaşmalarda 3 gol ve 4 asistleskora katkı yaptı. Antonio Conte'ninçalıştırdığı Napoli, İtalya SerieA'da lider durumda...Fenerbahçe'nin sezon sonuna kadar kiraladığı ve Al-Ahli ile Haziran 2026'ya kadar kontratı bulunan Allan Saint- Maximin için bugüne kadar toplamda 68.20 milyon Euro bonservis bedeli ödendi. Fransız oyuncu için en yüksek parayı 27.20 milyon Euro ile 2023 yazında Suudi Arabistan ekibi ödemişti.Kariyerinde Fransa (St.-Etienne-Monaco-Bastia-Nice), Almanya (Hannover), İngiltere (Newcastle) ile Suudi Arabistan (Al-Ahli) ve Türkiye'de (Fenerbahçe) forma giyen Allan Saint-Maximin, şayet transfer gerçekleştirse ilk kez İtalya'da oynayacak.Napoli'nin allan Saint-Maximin ilgisi İtalya'da geniş yankı buldu. La Gazzetta dello Sport, "Napoli, Kvara'nın (Kvaratskhelia) yerine geçecek Maximin için harekete geçti" başlığını kullanırken Corriere dello Sport, "Napoli, Garnacho'dan vazgeçti. Conte, Maximin'e güveniyor" ifadelerini kullandı.