Maximin macera bitti!

Devre arası transfer döneminde kadrosunu Diego Carlos, Anderson Talisca, Milan Skriniar ve Ognjen Mimovic gibi önemli isimlerle güçlendiren sarı-lacivertli takımda sürpriz bir veda gerçekleşti. Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Al Ahli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Allan Saint- Maximin için ısrarcı olan Napoli, hamlesini yaparak Suudi ekibiyle temas kurdu ve 4 milyon Euro karşılığında yeni bir kiralama için anlaşma sağlandı.
İki kulübün el sıkışması sonrası transferin tamamlanması, Fransız sol kanadın sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan Fenerbahçe'nin onayına kaldı. Yabancı kontenjanını da düşünen yönetim, Jose Mourinho'nun da onayını alarak ayrılığa izin verdi.
CONTE ÇALIŞTIRIYOR, İTALYA'DA LİDER
Sarı-lacivertli takımda yedeğe düşen Maximin'in, ailesinin de İtalya'da yaşamak istediği ve bu nedenden dolayı Napoli'nin teklifine 'evet' dediği öğrenildi.
Bu transfer
Çizme basınında da geniş yer
buldu. Fransız kanat oyuncunun
transferinin sezon sonuna kadar 4
milyon Euro bandında noktalandığı
ifade edildi. 17 milyon Euro piyasa değeri bulunan 27 yaşındaki futbolcu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 24 maça çıktı.
Maximin,
bu karşılaşmalarda 3 gol ve 4 asistle
skora katkı yaptı. Antonio Conte'nin
çalıştırdığı Napoli, İtalya Serie
A'da lider durumda...
68.2 MİLYON
Fenerbahçe'nin sezon sonuna kadar kiraladığı ve Al-Ahli ile Haziran 2026'ya kadar kontratı bulunan Allan Saint- Maximin için bugüne kadar toplamda 68.20 milyon Euro bonservis bedeli ödendi. Fransız oyuncu için en yüksek parayı 27.20 milyon Euro ile 2023 yazında Suudi Arabistan ekibi ödemişti.
İLK KEZ SERİE A'DA FORMA GİYECEK!
Kariyerinde Fransa (St.-Etienne-Monaco-Bastia-Nice), Almanya (Hannover), İngiltere (Newcastle) ile Suudi Arabistan (Al-Ahli) ve Türkiye'de (Fenerbahçe) forma giyen Allan Saint-Maximin, şayet transfer gerçekleştirse ilk kez İtalya'da oynayacak.
İTALYA'DA MANŞETTE
Napoli'nin allan Saint-Maximin ilgisi İtalya'da geniş yankı buldu. La Gazzetta dello Sport, "Napoli, Kvara'nın (Kvaratskhelia) yerine geçecek Maximin için harekete geçti" başlığını kullanırken Corriere dello Sport, "Napoli, Garnacho'dan vazgeçti. Conte, Maximin'e güveniyor" ifadelerini kullandı.