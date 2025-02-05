Anderson Talisca'dan Beşiktaş sözleri: "Oradaki insanlar kalbimde"

Fenerbahçe formasıyla gol attığı için mutlu olduğunu belirten Talisca, "Fenerbahçe formasıyla gol atmış olmam benim için özel bir histi. Zaman içinde gelişim göstereceğimi düşünüyorum. Çok daha iyi bir forma kavuşacağımı düşünüyorum. Fiziksel olarak daha iyiye gittiğimi düşünüyorum. Arabistan ligiyle burası arasında takvim olarak fark söz konusu. Dolayısıyla oynamadığım bir süre olmuştu ama şu anda takımla güçlü antrenmanlar yapıyorum. Dolayısıyla çok daha iyi noktaya geleceğim." ifadelerini kullandı.

"CENK BENİM KARDEŞİM"

Cenk Tosun ile yeniden aynı takımda buluşmayı kendisi açısından bir şans olarak nitelendiren 31 yaşındaki oyuncu, "Cenk benim kardeşim. Türkiye'ye geldiğim zaman bana gerçekten çok yardımcı oldu. Kendisi özel bir insan. Bugün atmış olduğu golden dolayı mutluyum, onu tebrik ediyorum." diye konuştu.

Fenerbahçe için elinden geleni yapacağını aktaran Talisca, sözlerini şöyle tamamladı:

"BEŞİKTAŞ TARAFTARI KALBİMDE"

"Beşiktaş benim kariyerimde özel bir kulüp. Taraftarlar, oradaki insanlar kalbimdeler. Şu an Fenerbahçe'deyim. Fenerbahçe'ye yardım ediyorum. Fenerbahçe'nin menfaatleri doğrultusunda elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum. Fenerbahçe için elimden geleni yapacağım. Beşiktaş'ta oynarken en iyimi ortaya koymak istiyordum. Şimdi buradayım ve burada da elimden gelenin en iyisini ortaya koymak istiyorum."