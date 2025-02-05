Fenerbahçe’de 3 sakatlık şoku birden!

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta maçında Fenerbahçe, evinde Erzurumspor FK ile karşılaştı. Sarı-lacivertli takım, Talisca, Cenk Tosun (pen), Mert Hakan ve En-Nesyri'nin (2) golleriyle rakibini 5-0 mağlup etti ve puanını 6'ya çıkardı.

FENERBAHÇE'DEN 5 GOLLÜ GALİBİYET

Sarı-lacivertliler mücadelede 3 oyuncu değişikliğini zorunlu olarak yaptı. Karşılaşmaya 11'de başlayan Alexander Djiku, sakatlığı nedeniyle devam edemedi ve 55. dakikada yerini Diego Carlos'a bıraktı.

DIEGO CARLOS 4 DAKİKA SONRA SAKATLANDI

Brezilyalı futbolcu oyuna girmesinden 4 dakika sonra kendini yere bıraktı. Hakem Adnan Deniz Kayatepe'nin sağlık ekiplerini sahaya çağırmasıyla ilk müdahalesi yapılan Carlos da sahadan çıkmak zorunda kaldı.

Fenerbahçe'de Diego Carlos şoku!

Kenara gelen Diego Carlos'un yerine 61. dakikada Yusuf Akçiçek dahil oldu. Yusuf ise girdiği ikili mücadele sonrası yerde sakatlandı ve 75. dakikada yerini Filip Kostic'e bıraktı.