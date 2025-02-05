Jose Mourinho’dan sakatlık açıklaması!

Ognjen Mimovic'in kiralık gideceğiyle ilgili iddialarla ilgili bilgisi olmadığını vurgulayan Mourinho, şöyle devam etti:

"Ama içinde bulunduğumuz durum bu. Şu anda 15 yabancımız var, 14 yabancı yazabiliyoruz. Maçlara da 12 yabancı yazabiliyoruz ama bu önemli değil. Geçen hafta kulübün yönetmesi kolay olmayan durumlar vardı. Kulübün kendisinin yöneteceği durumlar değildi bu. Maximin'in Napoli'ye transferi söz konusuydu. Suudi Arabistan kulübü, Napoli ve Fenerbahçe'yi ilgilendiren bir durumdu ama günün sonunda Maximin kaldı. UEFA listesinde en fazla 3 değişiklik yapabiliyorsunuz. Şu anda mevcut durum bu."

Her maçta takımı farklı bir 11'le sahaya sürmesiyle ilgili soruyu da yanıtlayan Mourinho, şunları söyledi:

"Eğer hep aynı 11'le oynarsam sizler bana oynamayan oyuncuları soracaksınız. Böyle bir durumda elimdeki oyunculara güvenmiyor gibi olurum. Kaliteli hoca olmanın gerekliliklerinden birisi de kadronuza güvenmektir. Her maç aynı 11'le oynarsam, takımı 2'ye bölmüş olurum. Bir tarafta benim seçtiğim oyuncular, diğer tarafta da antrenman takımı varmış gibi olur. 3 kulvarda oynuyoruz, bütün oyuncularıma güveniyorum ve oynatıyorum. Örneğin Çağlar ve Djiku ligdeki son maçta oynamamıştı, bugün oynadılar. Cengiz ve İsmail de bugün oynadı. Bu sayede bir sonraki maçta 4 ya da 5 taze oyuncu oynatabileceğiz. Ben böyle oyunculara taze oyuncu diyorum. Bir sonraki maçta Fred gibi, Dzeko gibi taze isimleri sahada görebileceğiz."

Sakatlıkları bulunan Dominik Livakovic ve Mert Müldür'ün Corendon Alanyaspor karşısında oynamalarının zor olduğunu dile getiren Mourinho, takımın maçların ikinci yarısında tempoyu artırmasıyla ilgili olarak da şöyle devam etti:

"Rakipler ilk yarılarda çok organize oluyorlar, kompakt oynuyorlar. Rakiplerin hepsi oyunu durdurma, süre öldürme konusunda çok uzman. Ama ikinci yarılarda Fenerbahçe neden daha iyi oluyor, Fenerbahçe'nin iyi bir hocası var, devre arasında takımı yukarıya çıkarabiliyor. Takım çok fit, maçın temposunu yükseltebiliyoruz. Rakipler topsuz oyunda çok koşuyorlar ve maç içinde topa sahip olmak istemiyorlar. Bunun sonucunda da eforları düşüyor. Yorgunluk vücudunuzun yanı sıra beyninizi de etkiler. Böyle olunca da ikinci yarılarda boşluklar buluyoruz. Bunun yanında kulübede de çok önemli oyunculara sahibim. Bugün Cengiz Ünder, Cenk Tosun ve Talisca ön bölgedeki isimlerdi. İkinci yarıda Szymanski, En-Nesyri ve Oğuz Aydın'la bu oyuncuları değiştirmek istiyordum ama bu değişikliklerin ikisini yapabildim, bu da oyunun temposunu artırmaya yetti."