Ziraat Türkiye Kupası: Alanyaspor: 4 - Fatih Karagümrük: 1 (MAÇ ÖZETİ)

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda Corendon Alanyaspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup etti.
MAÇIN ÖZETİ
Corendon Alanyaspor 4-1 Solwie Energy Fatih Karagümrük (MAÇ ÖZETİ)
MAÇTAN DAKİKALAR
7. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Augusto'nun pasıyla ceza sahası çaprazında topla buluşan Arda Usluoğlu'nun şutunda top filelerle buluştu: 1-0
24. dakikada Alanyaspor farkı ikiye çıkarttı. Ceza sahası içerisinde Makouta'nın vuruşunda kaleci Emre Bilgin'den seken topu uzaklaştırmaya çalışan Berkay Dabanlı'nın vuruşunda top takım arkadaşı Anıl Yiğit Çınar'a çarpıp ağlara gitti: 2-0
26. dakikada Alanyaspor farkı üçe çıkarttı. Sol kanattan gelişen atakta rakibini çalımlayan Augusto'nun sert şutu kaleci Emre Bilgin döndü. Topu arka direkte önünde bulan Bera Çeken'in vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti:3-0
40. dakikada Fatih Karagümrük farkı ikiye indirdi. Orta sahada kazandığı topla ilerleyen Barış Kalaycı, Janvier'i çalımlayarak şutunu çekti ve topu filelerle buluşturdu: 3-1
57. dakikada sağ kanattan Arda'nın ortasında ceza sahası içinde Tarık sert şutunda top az farkla üstten auta çıktı.
66. dakikada ceza sahası içerinde Juan, yerde kalınca hakem Burak Olcar hakemi penaltı noktasını gösterdi.
67. dakikada beyaz noktanın başına geçen Hadergjonaj, kalecinin solundan topu ağlara gönderdi. 4-1
80. dakikada Janvier'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Arda'nın kafa vuruşunda top kaleci Emre'de kaldı.
Goller: Arda Usluoğlu (dk. 7), Bera Çeken (dk. 26), Anıl Yiğit Çınar (dk. 24 k.k), Hadergjonaj (dk. 67 pen.) (Alanyaspor), Barış Kalaycı (dk.40) (Karagümrük)