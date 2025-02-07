Cengiz Ünder’e bir kapı daha kapandı!

Fenerbahçe'de 27 yaşındaki futbolcu Cengiz Ünder'in adı bir süredir transfer iddialarıyla geçiyordu.

Milli futbolcunun ara transfer döneminde takımdan ayrılması beklenirken geçtiğimiz haftalarda Beşiktaş ile masaya oturmuştu. Buna karşın taraftar tepkisi ve oyuncunun maaş isteği sonrası bu transfer rafa kalkmıştı.

İtalya ve Fransa'dan da Cengiz'e ilgi bulunsa da Avrupa'da transferin kapanmasıyla tek seçenek Rusya Ligi ekipleri kalmıştı. Rus basınında geçen haberlere göre Cengiz Ünder Spartak Moskova'ya önerildi fakat Rus ekibi bu teklife sıcak bakmadı. Moskova takımının AEK forması giyen Levi Garcia ve River Plate'te top koşturan Pablo Solari'yi kadrosuna katacağı aktarıldı.

Bu sezon 9 maçta 252 dakika süre alan Cengiz Ünder'in sezon sonuna kadar Fenerbahçe ile devam etmesi bekleniyor.