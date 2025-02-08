Alkışlar Mourinho’ya

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Acıbadem Altunizade Hastanesi Çocuk Onkoloji Servisi'nde tedavi gören çocuklara moral ziyaretinde bulundu. Portekizli hoca, özel hediyeler verdiği çocuklara imzaladığı Fenerbahçe formalarını da armağan etti.

Etkinlikte tüm arkadaşlarıyla birlikte doğum günü kutlanan Yusuf, Mourinho'ya annesi ile birlikte ördükleri atkıyı hediye etti. Tecrübeli teknik adama atkı ören Yusuf, Fenerbahçeli futbolcular Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci için ördüğü atkıları oyunculara gönderdi. İki futbolcu da Yusuf'u arayarak teşekkür etti.