Fenerbahçe’de Alanyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı!

Sarı-lacivertli ekipte sarı kart cezalısı Youssef En-Nesyri ve yeni transfer Ognjen Mimovic'nin yanı sıra tedavileri devam eden Dominik Livakovic, Diego Carlos, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Yusuf Akçiçek, Jayden Oosterwolde ile Mert Müldür kadroya alınmadı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Alanyspor maçı kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Engin Can Biterge, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Milan Skriniar, Levent Mercan, Filip Kostic, Sofyan Amrabat, İsmail Yüksek, Fred, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Oğuz Aydın, Allan Saint-Maximin, Dusan Tadic, Anderson Talisca, Edin Dzeko, Cenk Tosun.