Ferdi’nin acı hikâyesi!

Sezon başında Fenerbahçe'den Brighton'a giden Ferdi Kadıoğlu'na nazar değdi. Türkiye'den 30 milyon Euro rekor bonservisle yurt dışının yolunu tutan en pahalı isim olan milli sol bek, transferi sonrası ağır bir sakatlık yaşadı. Çok yönlülüğüyle göze girmiş ve tam form tutmaya başlamışken Ferdi'nin, Kasım 2024'te sol ayak başparmağı ekleminde kapsül yırtığı tespit edildi. İki ay sahalardan uzak kalan oyuncuya uzun dinlenme süresi tanınarak ameliyat yapılmadı. Ancak problemin 3. derece olduğunun anlaşılmasının ardından operasyon geçirdi. Deneyimli isim, iyi başladığı Ada macerasının daha başında şanssızlığa yenik düştü. 2024-25 sezonunu kapatan gurbetçi yıldız, şu ana kadar 16 maç kaçırırken sayı; minimum 30'u, maksimum da 35'i bulabilir. Fenerbahçe'de geçirdiği 6 sezonda toplam 28 karşılaşmada sakatlığı nedeniyle sahada yer alamayan Ferdi, sadece 6 aylık Brighton serüveninde bunu aşmış olacak. Başarılı futbolcu, A Milli Takımımız'ın Macaristan ile 20 Mart Perşembe günü oynayacağı Uluslar Ligi play-off mücadelesinde de takımda olmayacak.

BİR GÖRÜŞ

ÖMER ÜRÜNDÜL

Ağır tempo problem!

Bizim ligimizin temposu çok düşük, bunu her zaman vurguluyorum. İdmanlar, Avrupa takımlarıyla fizik açıdan bağdaşmayacak kadar hafif. Bunlar da doğal olarak futbolcuları olumsuz etkiliyor. Yurt dışına transfer olanlar, oradaki ağır maç temposuyla karşılaşınca çeşitli problemler ortaya çıkıyor. Bunun tersi de var. Yurt dışından gelen yabancılar, güçlü gelip burada güç kaybediyorlar. Ferdi Kadıoğlu'nun durumu ise özel. Çünkü Ferdi, kendi başına da idmanlar yapan, kendine bakan ve fizik kondisyonu açısından da takımın en önemli ismiydi. Şanssız bir sakatlıkla karşılaştı. İlk defa duyuyorum. Ayak başparmağındaki sakatlık dolayısıyla sezonu kapattı.