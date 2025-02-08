Samsunspor’a 7 dakika yetti

Süper Lig'de 23. haftanın perdesi dün açıldı. Thomas Reis yönetimindeki Samsunspor evinde Hatayspor'u 2-0 mağlup etti.Karadeniz ekibi iç sahadaki yenilmezlik serisini 9 maça (7G-2B) yükseltti ve 43 puanla 3. sıradaki yerini korudu. Yeni teknik direktörü Murat Şahin yönetimindeGüney ekibi ise Kasımpaşa ve Antalya'nın ardından Samsun'a da teslim oldu. 3 puan hasretini 11 karşılaşmaya çıkarırken 18. sırada kaldı. Bu arada