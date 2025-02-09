Çok yetenekli ve sakin taraftar onu sevecek

Beşiktaş'ın Independiente del Valle'den transfer ettiği Keny Arroyo, dün geç saatlerde İstanbul'a geldi. Sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeyi imzalayacak olan 18 yaşındaki sağ kanat, ardından takıma katılacak. Fenerbahçe'nin eski forveti Enner Valencia, Ekvador Milli Takımı'nda beraber oynadığı genç futbolcu için değerlendirmelerde bulundu. De Una'ya konuşan Valencia, "Çok yetenekli bir oyuncu ve sakin bir insan. Biraz konuştuk ve İstanbul'da neye ihtiyacı olursa ona yardım etmek için burada olduğumu söyledim.
Türkiye'de lig çok fiziksel ve geçiş oyunları var. Ama sahip olduğu kaliteyle çok iyi işler başarabilecek, harika bir takıma katılacak ve harika bir taraftarın önünde oynayacak.
Taraftarların onu seveceğini biliyorum" diye konuştu.
ARROYO İSTANBUL'A GELDİ
Beşiktaş'a 4.5 yıllık imza atacak olan Keny Arroyo, dün gece İstanbul'a geldi.
BATTANİYEYE SARILDILAR
Beşiktaş'ın deplasmanda Sivasspor ile karşılaştığı maçta siyah-beyazlı yedek futbolcular, -7 derecedeki soğuk karşısında zor anlar yaşandı. Kulübedeki oyuncular, battaniye altında ısınmaya çalıştı.
ZİYA HASTANELİK OLDU
Beşiktaş maçının ilk yarısında kafa travması geçiren Sivasspor'un takım kaptanı Ziya Erdal, hastaneye kaldırıldı. Aldığı darbe sonrası kenara başının döndüğünü işaret eden tecrübeli oyuncu, 38. dakikada yerini Turgunbayev'e bıraktı.