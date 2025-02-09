Çok yetenekli ve sakin taraftar onu sevecek

Beşiktaş'ın Independiente del Valle'den transfer ettiği Keny Arroyo, dün geç saatlerde İstanbul'a geldi. Sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeyi imzalayacak olan 18 yaşındaki sağ kanat, ardından takıma katılacak. Fenerbahçe'nin eski forveti Enner Valencia, Ekvador Milli Takımı'nda beraber oynadığı genç futbolcu için değerlendirmelerde bulundu. De Una'ya konuşan Valencia, "Çok yetenekli bir oyuncu ve sakin bir insan.Türkiye'de lig çok fiziksel ve geçiş oyunları var.Taraftarların onu seveceğini biliyorum" diye konuştu.Beşiktaş'a 4.5 yıllık imza atacak olan Keny Arroyo, dün gece İstanbul'a geldi.Beşiktaş'ın deplasmanda Sivasspor ile karşılaştığı maçta siyah-beyazlı yedek futbolcular, -7 derecedeki soğuk karşısında zor anlar yaşandı. Kulübedeki oyuncular, battaniye altında ısınmaya çalıştı.Beşiktaş maçının ilk yarısında kafa travması geçiren Sivasspor'un takım kaptanı Ziya Erdal, hastaneye kaldırıldı. Aldığı darbe sonrası kenara başının döndüğünü işaret eden tecrübeli oyuncu, 38. dakikada yerini Turgunbayev'e bıraktı.