Son dakika haberi: Fenerbahçe’den tepki! Galatasaray’dan cevap...

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Akdeniz ekibi, hakem kararlarına tepki olarak 30. dakikada sahadan çekildi.

Fenerbahçe, Adana temsilcisinin bu kararının ardından flaş bir açıklama yaptı.

Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Usulsüz kontratlarınız, karaborsa bilet ve illegal bahis reklamlarınızla Devletimizi ve Türkiye Futbol Federasyonu'nu, Güdümlü medya mensuplarınız ve samimiyetsiz açıklamalarınızla kamuoyunu, Yıllardır aldatmaya yönelik hareketler yapan futbolcularınızla, hakemleri ve futbolseverleri yanıltmaya devam edin! Sayenizde ne güven ne adalet kaldı! Ama en masum ve mağdur her zaman sizsiniz! Tebrik ederiz, Türk futbolunu ne hale getirdiniz!" ifadeleri kullanıldı.

GALATASARAY'DAN CEVAP

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Fenerbahçe'nin bu açıklamasının ardından sarı lacivertli takıma cevap verdi.

Metin Öztürk yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Suyun öte tarafındaki rakibimizin 7. sıradaki yöneticisi açıklama yapıyor, 'Yabancı VAR istiyoruz' diyor. Bugünkü VAR, Türk müydü? İlk defa mı haksız karar verildi? Gerçekten bir komedinin ortasındayız, hepimize yazık."

"ONLAR ADINA ÜZÜLÜYORUM"

"Adaletsiz ortamlarda bile Galatasaray'ı yakalayamıyorlar. Ara transferde Galatasaray'ın güçlenmesi onları endişelendiriyor, onlar adına üzülüyorum."

"PUSUDA BEKLEYENLER VARMIŞ"

"Hepimiz üzgünüz, büyük ihtimalle sabaha kadar uyuyamayacağız. Belli ki pusuda bekleyenler vardı, attıkları tweetlerden görüyoruz. Onları kendi komedileri ile baş başa bırakıyoruz."

"ARSIZ VE UTANMAZLAR"

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü de Adana Demirspor'un sahadan çekilme kararı alması sonrası paylaşım yaptı. Belgü yaptığı paylaşımda, "Utanacaklarını sanıyorsanız yanılıyorsunuz! Ahlaksız, arsız ve utanmazlar 40 yıldır pişkince Türk Sporunu kirlettiyorlar! Şimdi kazandık diye sevinebilirsiniz!" ifadelerini kullandı.