Son dakika: Okan Buruk'tan Adana Demirspor için sert sözler: "Anlık bir karar değil"

Okan Buruk: "Bu Türk futboluna verilen çok büyük bir zarar. Yaşananların çok da masum olmadığını düşünüyorum. Türk futbolunu dışarıya kötü göstermek için zaten bir çaba var, bu da onlardan biri oldu."

"ANLIK BİR KARAR OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Okan Buruk: "Biz beklemiyorduk ama bekleyenler varmış demek ki, hemen hızlıca tweetlerini atanlar... Bu kararın masum ve anlık bir karar olmadığını düşünüyorum."

Okan Buruk: "Adana Demirspor camiasının ne kadar büyük bir camia olduğunu bilmek lazım. Onlar için de gerçekten üzüldüm. Onların ne kadar büyük olduğunu söylemek istiyorum."