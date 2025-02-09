Sözümden dönmem

Galatasaray'ın Napoli'den bir yıllığına kiraladığı Victor Osimhen, attığı gollerle taraftarın gönlünde taht kurarken kulübe duyduğu sevgi transferinin önüne geçti.
Nijeryalı yıldız, sezonu Cimbom'da tamamlayacağını defalarca dile getirse de bonservisine sahip Napoli'ye bir astronomik teklif daha geldi. İtalyan basınından Calciomercato'nun haberine göre; Osimhen için Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli, Çizme temsilcisine 80 milyon Euro önerdi. Napoli'nin kabul etmesine rağmen oyuncusunun sözünden dönmeyeceğini bilmesi sebebiyle transferin gerçekleşmediği ifade edildi.
Sezon sonunda Manchester United, Juventus, Arsenal ve Chelsea gibi takımların nabız yoklayacağı belirtildi. Bu sezon Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde toplam 22 maça çıkan Osimhen; 17 gol, 5 asistlik skor katkısı yaptı.
4. FORMA KAPIŞ KAPIŞ
Galatasaray, Puma'nın ürettiği dördüncü formasını satışa sundu. Osimhen, Sanchez ve Kaan'ın tanıttığı yeni siyah formayı taraftarlar çok beğendi. 1 milyon hedefiyle yola çıkan sarı-kırmızılı kulüp, şu ana kadar 460 bin adet forma satışı gerçekleştirdi.