Sözümden dönmem

Galatasaray'ın Napoli'den bir yıllığına kiraladığıNijeryalı yıldız, sezonu Cimbom'da tamamlayacağını defalarca dile getirse de bonservisine sahip Napoli'ye bir astronomik teklif daha geldi. İtalyan basınından Calciomercato'nun haberine göre;Sezon sonunda Manchester United, Juventus, Arsenal ve Chelsea gibi takımların nabız yoklayacağı belirtildi.Galatasaray, Puma'nın ürettiği dördüncü formasını satışa sundu. Osimhen, Sanchez ve Kaan'ın tanıttığı yeni siyah formayı taraftarlar çok beğendi. 1 milyon hedefiyle yola çıkan sarı-kırmızılı kulüp, şu ana kadar 460 bin adet forma satışı gerçekleştirdi.