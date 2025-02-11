Dursun Özbek: "Yabancı VAR'ı ilk biz istedik, o gün destek görmedi"

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Adana Demirspor maçının tamamlanamamasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamalarda "Bir toplumun sinir uçlarıyla oynanmak istendiğinde, yapılacak en kolay işlerden biri, futbolun içine bu kirli söylemleri sokmaktır" dedi.

"Bu tavırlar Türk futboluna hizmet etmiyor ve geleceğini karartıyor" şekilde ifade kullanan Başkan Özbek şunları söyledi:

"Adana Demirspor maçını tamamlamak nasip olmadı. Sportif anlamda değerlendirecek fazla bir şey yok. Olayın perde arkasını değerlendirmek gerekir. Olayı biraz futbol dışına çıkarmak lazım. Ülkemizde son dönemde futbolla ilgili tartışmalar, nasıl oynandığı, oyuncu performansı dışına taşırılmaya çalışılıyor. Bir şeyi gözden kaçırmamak lazım, devamlı provokatif hareketler var. Konunun amacını saptırmak suretiyle bambaşka yere taşınması, beni ve Galatasaray camiasını üzmektedir. Bu ülke marka değerine zarar veriyor. Bundan vazgeçmeliyiz! Bütün paydaşlara sesleniyorum, bu tavırlar Türk futboluna hizmet etmiyor ve geleceğini karartıyor. Bunu idrak edelim. Bir toplumun sinir uçlarıyla oynanmak istendiğinde, yapılacak en kolay işlerden biri, futbolun içine bu kirli söylemleri sokmaktır"

"BİRLİK VE BERABERLİĞE İHTİYAÇ VAR"

"Türkiye'de huzur ve birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacımızın olduğu dönemde, futbolun içine bu tip husumetleri sokacak söylemlerden kaçınmalıyız. Bütün paydaşlara sesleniyorum, artık yeter!.. Futbolun futbol gibi olması ve keyif vermesi için elimizden geleni yapmalıyız. Ve bir ağabeyler, kardeşleri olarak şunu söylüyorum; artık bu tip tutumdan vazgeçelim. Bunun faydası yok, geçmiş yıllarda gördük. Sahada başarıyı yakalayan şampiyon oldu. Futbolu sportif amaçla yapan kişiler başarılı oldu. Futbolun hafta sonu keyfi olması için elimizden geleni yapmalıyız."

"TÜRK ADALETİ GEREKENİ YAPMALI"

"Bambaşka olayları futbolun içerisine sokmanın hiçbir faydası yok! Herkesin söylediği gibi bizimde söylemlerimiz olabilir! O insanlar, şu, bu diyebiliriz ama bunlar geçmişte yapıldı ve fayda üretmedi. Denenmiş şeyleri deneyerek, farklı sonuçlar beklemeyelim! Provokasyona çanak tutanları ayrıca değerlendirmek lazım! Yüce Türk adaletine bir görev düşüyor, bunların bir proje olduğunu daha önce de söyledim! Olayı aydınlatacak, Türk toplumunun önünde yapılacak söylemlerin neye hizmet ettiğini ortaya koyacak kurum Türk adaletidir. Dün itibariyle suç duyurusunda bulunduk. Olayların açıklığa kavuşması gerekiyor.

Provokasyona çanak tutanları ayrıca değerlendirmek lazım. Yüce Türk adaletine bir görev düşüyor, bunların bir proje olduğunu daha önce de söyledim! Olayı aydınlatacak, Türk toplumunun önünde yapılacak söylemlerin neye hizmet ettiğini ortaya koyacak kurum Türk adaletidir. Dün itibariyle suç duyurusunda bulunduk. Olayların açıklığa kavuşması gerekiyor."

"GALATASARAY ONLARIN YANINDA OLMAYACAKTIR"

"Türkiye'nin huzura ihtiyacı var. Toplumu geren kişilerin ve olayların yanında Galatasaray olmayacaktır! İtidale ihtiyaç var. Tek amacımız Türk sporuna hizmet etmek. Bambaşka olayları futbolun içerisine sokmanın hiçbir faydası yok! Herkesin söylediği gibi bizimde söylemlerimiz olabilir! O insanlar, şu, bu diyebiliriz ama bunlar geçmişte yapıldı ve fayda üretmedi. Denenmiş şeyleri deneyerek, farklı sonuçlar beklemeyelim."

MURAT SANCAK'IN AÇIKLAMALARINA CEVAP

Dursun Özbek; Murat Sancak'ın Okan Buruk hakkında söyledikleri ile ilgili düşüncesi sorulduğunda ise "Murat Bey'i Adana Demirspor'un başkanı olarak tanıdım. Kendisiyle tanışıklığım bu seviyede. Adana Demirspor'un sahibi olduğunu biliyorum. Dolayısıyla yaptığı açıklamalar, kendisini bağlar. Okan Hoca ile ilgili söylediği şeyler doğru değil! Düzeltti mi, düzeltmedi mi bilmiyorum! Okan Hoca, bu ülkenin değeri. Bu kişi hakkında açıklama yaparken ve gerçek dışı söylemleri ortaya koyarken, dikkatli olmak lazım. Adana Demirsporlu oyuncu bile 'Okan Hoca, bana kötü bir şey demedi' dedi. Murat Bey'in açıklamalarını üzüntüyle izledim. Bu tip konularla Galatasaray'ı yıpratmaya çalışmak beyhudedir. Hiç kimse Okan Hoca'nın başarısından ve kimliğinden dem vuramaz, bir şey diyemez. Hepimiz, Okan Hoca'ya sahip çıkmalıyız. Onunla ilgili sözleri kınıyorum ve bu sözler düzeltilmeli" dedi.

"Fenerbahçe'nin derbide yabancı orta hakem isteği için ne diyeceksiniz?" sorusuna ise Özbek şu cevabı verdi: "Güzel bir soru. Soruyu hangi açıdan görmek konusunda endişem var. Yabancı VAR'ı ilk biz istedik, o gün destek görmedi. Sonra bu ihtiyaç ortaya çıktı. Geçen sene yabancı VAR hakemi geldi ama bu planlı bir şekilde yapılırsa sonuç veriyor. Geçen sene başarılı oldu ama bu sene... En son pazar günkü maçta yaşandı. Sadece yabancı hakem veya VAR getirmek.. İhtiyacı bu şekilde değerlendirmemek lazım. Bu işe eğil kişiler gelmeli. Bugün, bu konuda hazırlıklı olunmadığını gördük. Yabancı hakemin futbola katkı verecek seviyede olması lazım. Yoksa yabancıya oradan al, buraya getir yaptığımız zaman sonuçların parlak olacağının düşünmüyorum. Liyakatli ve başarılı yabancıları getirip, burada maç yönettirmek önemli. TFF'nin bu konuda çalışmalarını kuvvetlendirmesi gerekli."