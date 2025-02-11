Fatih Karagümrük, Salih Dursun’u duyurdu

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, 2021-2024 yılları arasında kadroda yer alan ve son olarak Sakaryaspor forması giyen Salih Dursun'u yeniden kadrosuna kattığını açıkladı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "2021-2024 yılları arasında kulübümüzde oynayan deneyimli savunma oyuncusu, şimdi yeniden yuvaya dönerek takımımız için mücadele edecek. 1.88 m boyundaki savunma oyuncusu, profesyonel kariyerinde 280 maçta 48 gol ve 15 asistlik performans sergilemiştir. Salih Dursun'a tekrar hoş geldin diyor, kırmızı siyahlı formamız altında başarılı bir sezon diliyoruz" denildi.