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Giriş Tarihi: 11.2.2025 15:40 Son Güncelleme: 11.2.2025 15:41

Fatih Karagümrük, Salih Dursun'u duyurdu

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, 2021-2024 yılları arasında kadroda yer alan ve son olarak Sakaryaspor forması giyen Salih Dursun'u yeniden transfer etti.

İHA
Fatih Karagümrük, Salih Dursun’u duyurdu

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, 2021-2024 yılları arasında kadroda yer alan ve son olarak Sakaryaspor forması giyen Salih Dursun'u yeniden kadrosuna kattığını açıkladı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "2021-2024 yılları arasında kulübümüzde oynayan deneyimli savunma oyuncusu, şimdi yeniden yuvaya dönerek takımımız için mücadele edecek. 1.88 m boyundaki savunma oyuncusu, profesyonel kariyerinde 280 maçta 48 gol ve 15 asistlik performans sergilemiştir. Salih Dursun'a tekrar hoş geldin diyor, kırmızı siyahlı formamız altında başarılı bir sezon diliyoruz" denildi.

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Fatih Karagümrük, Salih Dursun'u duyurdu
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