Everton-Liverpool maçında olay çıktı! Merseyside derbisinde ortalık karıştı...

İngiltere Premier Lig'in 15. hafta erteleme maçında Liverpool, Everton ile karşı karşıya geldi.
Goodison Park'ta oynanan son derbi olması nedeniyle önem arz eden mücadelede son dakikada Tarkowski'nin attığı golle 2-2 berabere bitti. Liverpool'un gollerini 16. dakikada Alexis Mac Allister ve 73. dakikada Muhammed Salah kaydetti.
Everton'un ilk golü ise 11. dakikada Beto'dan geldi.
MAÇ SONU KAVGA ÇIKTI
Maçın son düdüğünün ardından Everton'lı Doucoure Liverpool taraftalarına doğru giderek sevinç gösterisi yaptı.Bu durum sonrası Liverpool'lu Curtis Jones'a, Doucoure'ye saldırması sonrası maçın hakemi tarafından kırmızı kart gösterildi.
Liverpool teknik direktörü Arne Slot ise tartışmalı kararlara imza atan maçın hakemi Michael Oliver'ın elini sert biçimde sıktığı gerekçesiyle kırmızı kart gördü.