Everton-Liverpool maçında olay çıktı! Merseyside derbisinde ortalık karıştı...

İngiltere Premier Lig'in 15. hafta erteleme maçında Liverpool, Everton ile karşı karşıya geldi.

Goodison Park'ta oynanan son derbi olması nedeniyle önem arz eden mücadelede son dakikada Tarkowski'nin attığı golle 2-2 berabere bitti. Liverpool'un gollerini 16. dakikada Alexis Mac Allister ve 73. dakikada Muhammed Salah kaydetti.

Everton'un ilk golü ise 11. dakikada Beto'dan geldi.