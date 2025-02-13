Mauro Icardi’den Jose Mourinho’ya gönderme!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Mauro Icardi ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yapmıştı.

Jose Mourinho, Galatasaray'ın Arjantinli oyuncusu Mauro Icardi'nin kendisi hakkında yaptığı paylaşımla ilgili soruya "Ben özel biri olduğumu 25 yılda aldığım 26 kupayla gösterdim. Benim kariyerimi 1 maç belirlemiyor. Sosyal medyada yapılan yorumlara gelirsek Icardi bir 'GOAT (tüm zamanların en iyisi)' olduğu için onun hakkında yorum yapmak istemiyorum." ifadelerini kullanmıştı.