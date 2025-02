Semih Güler: Mertens’in pozisyonuna diyecek bir şey yok!

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Sivasspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Selçuk İnan yönetimindeki antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Antrenman öncesi takımın tecrübeli futbolcularından Ertuğrul Ersoy'un doğum günü kutlandı.

''TRANSFERİMDE EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM''

Antrenman öncesi Gaziantep ekibinin yeni transferi Semih Güler, açıklamalarda bulundu. Takıma katıldığı için mutlu olduğunu söyleyen Semih Güler, "Öncelikle emeğe geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Memik Başkanımız olsun, Selçuk Hocam olsun, Cemil ağabey olsun. Çok ilgilendiler. Bana hep özel hissettirdiler. Bazen bu hissiyat paradan da, başka şeylerden de önemli. O yüzden onlara çok teşekkür etmek istiyorum. Takım arkadaşlarının zaten bir ikisini tanıyorum. Furkan olsun, Ndiaye olsun. Onlarla da burada oynadığımız maçta da muhabbet etmiştik. Ama sadece hem şehir olarak hem takım hakkında çok güzel şeyler söylediler. O yüzden karar aşaması aslında eşime ve bana çok kolay oldu. İlgiden, sevgiden, istekten dolayı. Takım da belli zaten. Kaliteli, çok kaliteli bir takım. İki gün sonra maçımız var. Onu kazanıp zaten üst sıralara da tırmanmak istiyoruz. O yüzden herkese çok teşekkür ederim. Beni çok güzel ağırladılar, çok güzel karşıladılar. İnşallah güzel bir sezon olur ve inşallah güzel yıllar geçer burada" ifadelerini kullandı.

''REKABET OLMASI İYİ''

Yeni takımında ciddi bir rekabet olduğunu söyleyen Semih Güler, "Tabii rekabet her zaman iyidir. Sonuçta birbirimizi geliştirmemiz lazım. Bu konuda hiçbir şüphem yok. Ertuğrul olsun, Arda olsun, yani onlar da beni çok iyi karşıladılar. Bruno ile fazla konuşamadık da ama o da iyi stoper. O yüzden birbirimizi geliştireceğimizi düşünüyorum. Bunun da hem takıma hem kulübe pozitif anlamda iyi yansıyacağını düşünüyorum. O yüzden rekabet olması güzel bir şey" değerlendirmesinde bulundu.

''SİVASSPOR MAÇINDAN 3 PUAN ALMAK İSTİYORUZ''

Ligde oynayacakları Sivasspor maçı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Güler, "Dediğim gibi 3 puan almak istiyoruz kesinlikle. Evimizde oynuyoruz. Üst sıralara tırmanmak için iyi bir fırsat bizim için. 3 puan alıp üst sıralara tırmanıp yoğun bir fikstüre gireceğiz ondan sonra. Oraya da biraz rahat girmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

''MERTENS'İN POZİSYONUNA DİYECEK BİR ŞEY YOK, HER ŞEY ORTADAYDI''

Adana Demirspor forması ile Galatasaray karşısında oynadığı son maçta yaşanılan penaltı pozisyonuyla ilgili soruyu da yanıtlayan Güler, "Benim açımdan değinecek fazla bir şey yok. Sonuçta görüntüler, her şey ortada. Saygıdeğer yorumcuların, ağabeylerimin, herkesin yorumu belli o konu hakkında. O yüzden yorum yapmaya gerek yok. Ben o defteri kapattım artık. Artık Gaziantep Futbol Kulübü'ne her şeyimi vermek için buradayım. İnşallah da güzel olur" diyerek sözlerini tamamladı.