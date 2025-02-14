Okan Buruk’tan mağlubiyet açıklaması!

"Hem üzüldüğümüz hem de üzdüğümüz insanların gönlünü almak için Rize deplasmanına adapte olacağız. Yeni transferlerimiz, bu maçta oynamayan oyuncularımız, yetiştirebilirsek sakatlarımız... Rize maçında daha fresh bir kadroyla sahada olabiliriz."

"DOĞRU YAPTIĞIMIZ BİR ŞEY YOK"

"Doğru yaptığımız şeyler oldu mu diye düşünüyorum, hiçbir şey söylemiyorum. Rakibimizi tebrik ediyorum. Daha organize oynadılar. Tabii ki eksiklerimiz vardı ama bunların hiçbiri bahane değil. Böyle ağır bir yenilgi aldığımız için üzgünüz."Ü

"YENİ KADRO YAPIMIZ BAŞLIYOR"

"Bir geçiş sürecindeyiz ve bu geçiş sürecinin en zor maçı bugündü. Bu maçı geçseydik önümüz çok açıktı ama bu mağlubiyet bizi derin bir şekilde yaraladı. Yeni oyuncularımızla yeni kadro yapımız başlıyor."

"Bir daha bu kadar kötü oynayacağımızı hiç düşünmüyorum."