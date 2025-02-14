Okan Buruk’tan mağlubiyet açıklaması!

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında konuk olduğu Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a 4-1 yenilerek tur şansını zora soktu. Karşılaşma sonrası alınan mağlubiyeti yorumlayan teknik direktör Okan Buruk takımıyla ilgili dikkat çeken eleştirilerde bulundu. İşte Okan Buruk'un açıklamaları...
"ÇOK KÖTÜYDÜK..."
"Eksik geldik, önemli eksikler vardı ama ne olursa olsun bu kadar kötü oynamaya hakkımız yok. Bu oyunu 10 kişi üzerinden okumamak lazım, 11'e 11'ken de kötüydük. Her şeyi kötü yaptık. Savunma yapamadık, topu atamadık, ayağımızda tutamadık..."
"Kaan'ın kartından korkuyordum, merkez daha riskli diye düşündüm. O yüzden riski düşürmek için sağa almak istedim, maalesef kırmızı kart oldu. Bizim için acı bir gün ama 2. maçı sahamızda oynayacağız. Oradan da ümidimizi kesmedik."
"Hem üzüldüğümüz hem de üzdüğümüz insanların gönlünü almak için Rize deplasmanına adapte olacağız. Yeni transferlerimiz, bu maçta oynamayan oyuncularımız, yetiştirebilirsek sakatlarımız... Rize maçında daha fresh bir kadroyla sahada olabiliriz."
"DOĞRU YAPTIĞIMIZ BİR ŞEY YOK"
"Doğru yaptığımız şeyler oldu mu diye düşünüyorum, hiçbir şey söylemiyorum. Rakibimizi tebrik ediyorum. Daha organize oynadılar. Tabii ki eksiklerimiz vardı ama bunların hiçbiri bahane değil. Böyle ağır bir yenilgi aldığımız için üzgünüz."Ü
"YENİ KADRO YAPIMIZ BAŞLIYOR"
"Bir geçiş sürecindeyiz ve bu geçiş sürecinin en zor maçı bugündü. Bu maçı geçseydik önümüz çok açıktı ama bu mağlubiyet bizi derin bir şekilde yaraladı. Yeni oyuncularımızla yeni kadro yapımız başlıyor."
"Bir daha bu kadar kötü oynayacağımızı hiç düşünmüyorum."