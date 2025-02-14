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Giriş Tarihi: 14.2.2025 09:54

Uğurcan Çakır'dan müthiş oran! Kariyer zirvesine çıktı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de konuk ettiği Eyüpspor'u 1-0 mağlup ederek çıkışını sürdürmüştü. Bordo-mavili takımın başarılı file bekçisi yaptığı kritik kurtarışlarla maça yine damga vurdu. Tecrübeli file bekçisi bu sezon kariyer rekoru kırdı.

Uğurcan Çakır’dan müthiş oran! Kariyer zirvesine çıktı

Süper Lig'de son 4 maçından 3 galibiyet ve 1 beraberlik çıkaran Trabzonspor'da Uğurcan Çakır, performansıyla dikkat çekiyor.

Karadeniz ekibinde sakatlık ya da cezalar nedeniyle stoper ikilisi sık sık değişse de 28 yaşındaki eldiven, bundan hiç etkilemedi.

KARİYERİNİN EN YÜKSEK DEĞERİ

Ligde görev yaptığı 21 karşılaşmada 84 net kurtarışa imza atan Uğurcan, maç başına yüzde 82'lik karnesiyle kariyerinin en yüksek değerine ulaştı.

KURTARIŞ YÜZDELERİ

Tecrübeli ismin karnesi geçtiğimiz sezon yüzde 68, 2022-23'te yüzde 63, 2021-22'de yüzde 79, 2020-21'de yüzde 77, 2019-20'de yüzde 74 ve 2018-19'da yüzde 75 olarak geçekleşmişti.

GOL YEMEDİĞİ MAÇ SAYISI

Uğurcan, son 4 karşılaşmada kalesini rakiplere kapatarak, gol yemediği maç sayısını 10'a çıkardı ve bu alanda Okan Kocuk (Samsunspor) ile ilk sırayı paylaştı. Milli eldiven ayrıca 6 penaltının da 2'sini kurtardı.

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Uğurcan Çakır'dan müthiş oran! Kariyer zirvesine çıktı
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