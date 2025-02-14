Uğurcan Çakır’dan müthiş oran! Kariyer zirvesine çıktı

Süper Lig'de son 4 maçından 3 galibiyet ve 1 beraberlik çıkaran Trabzonspor'da Uğurcan Çakır, performansıyla dikkat çekiyor.
Karadeniz ekibinde sakatlık ya da cezalar nedeniyle stoper ikilisi sık sık değişse de 28 yaşındaki eldiven, bundan hiç etkilemedi.
KARİYERİNİN EN YÜKSEK DEĞERİ
Ligde görev yaptığı 21 karşılaşmada 84 net kurtarışa imza atan Uğurcan, maç başına yüzde 82'lik karnesiyle kariyerinin en yüksek değerine ulaştı.
KURTARIŞ YÜZDELERİ
Tecrübeli ismin karnesi geçtiğimiz sezon yüzde 68, 2022-23'te yüzde 63, 2021-22'de yüzde 79, 2020-21'de yüzde 77, 2019-20'de yüzde 74 ve 2018-19'da yüzde 75 olarak geçekleşmişti.
GOL YEMEDİĞİ MAÇ SAYISI
Uğurcan, son 4 karşılaşmada kalesini rakiplere kapatarak, gol yemediği maç sayısını 10'a çıkardı ve bu alanda Okan Kocuk (Samsunspor) ile ilk sırayı paylaştı. Milli eldiven ayrıca 6 penaltının da 2'sini kurtardı.