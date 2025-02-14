Uğurcan Çakır’dan müthiş oran! Kariyer zirvesine çıktı

Süper Lig'de son 4 maçından 3 galibiyet ve 1 beraberlik çıkaran Trabzonspor'da Uğurcan Çakır, performansıyla dikkat çekiyor.

Karadeniz ekibinde sakatlık ya da cezalar nedeniyle stoper ikilisi sık sık değişse de 28 yaşındaki eldiven, bundan hiç etkilemedi.

KARİYERİNİN EN YÜKSEK DEĞERİ

Ligde görev yaptığı 21 karşılaşmada 84 net kurtarışa imza atan Uğurcan, maç başına yüzde 82'lik karnesiyle kariyerinin en yüksek değerine ulaştı.