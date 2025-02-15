Ali Koç'tan olay sözler! "Yazın, Mertens seneye Fenerbahçe'de"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün Yüksek Divan Kurulu Şubat ayı Olağan Toplantısı'nda dikkat çeken açıklamalar yaptı.

"MERTENS SENEYE FENERBAHÇE'DE"

Ali Koç yaptığı açıklamada, "İşi döndürdüler, ne yaptılar. Gündem değiştirmede o kadar muhteşemler ki... Sahtekar, hırsız futbolcularını konuşulacağına iş Fenerbahçe - Galatasaray işine döndü. Biz kurgulamışız. Kamuoyu ne yazık ki uyanık değil. Geçen gün veya dün, bir yarışmada son ölen Sovyet lideri diye bir soru sormuşlar. Yarışmacı cevaplayamamış. Seyirciye sormuşlar, seyircinin yüzde 56'sı Kraliçe Elizabeth demiş. Böyle bir toplum varken bunlar tutuyor. Biz de tutmaması için mücadele veriyoruz.

Dolayısıyla biz mi yaptık, o zaman şunu yazın. Mertens seneye Fenerbahçe'de! Yazın. Bu işin olabilmesi için... 15 dakika içinde bizim Adana Demirspor'u kafalamamızı, böyle bir plan kurmamızı falan geçtim şimdi soruyorum sahtekarlık yapıp penaltı alan Mertens de bu işin içinde değil mi? Demek ki Mertens de kurgunun içinde, gelecek sene Fenerbahçe'de. Yazın bunu medya mensupları. O kadar deli saçması işleri halka yutturmaya alışmışlar ki, devam ediyorlar." dedi.

"FUTBOLCUSU, HOCASI, YÖNETİCİSİ..."

Fenerbahçe'nin Galatasaray-Adana Demirspor maçı sonrası yaptığı açıklamaya değinan Ali Koç, "Yarıda kalan bir Adana Demirspor maçı var, bizi hiç ilgilendirmeyen. Bir yöneticimiz tweet atmış, Fenerbahçe hazırlıklıymış da bilmem neymiş. O gece hocasından futbolcusuna yöneticisine kadar aynı replikleri söyleyip militan medya mensuplarına bunu söyletiyorlar. Ne olmuş atmışsa Hulusi Bey? Siz bizim maçlar oynanırken tweetler attınız, maçlar biter bitmez tweetler attınız! Sizin kadar hazırlıklı iletişim yapısı ben görmedim." ifadelerini kullandı.

"FUTBOLCULARINIZI KİM AYARTIYOR!"

Galatasaray'a yaptığı göndermeleri sürdüren Fenerbahçe Başkanı, "Fenerbahçe'yi Anadolu kulüpleriyle karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar. Fenerbahçe'nin ne olduğu bellidir. Tüm başkanlar, benim nasıl bütüncül baktığımı bilir. Anadolu kulüplerine sesleniyorum. Yıllarca konuşulan hakem hataları, ofsaytımsı goller kimin lehine oldu? Hangi takım kontratlı futbolcularınızı ayarttı? Hangi takım aileleri, menajerleri üzerinden çıkıp sizi köşeye sıkıştırdı. Fenerbahçe mi? Bir tane örnek gösterin! Geçin arkadaşlar geçin! Anadolu kulüpleri de bilsin.

Bu mücadele, hepimize yarayacak mücadeledir. Bizi başkalarıyla karıştırmayın! Özellikle bir camianın, 30 yıldır hangi işbirlikçilerle, kimlerle, yöntemlerle, düzenin parçası olarak korunduğunu, kupalar kazandığını tüm kamuoyu biliyor. Siz de biliyorsunuz! Bu düzen öyle bir hale geldik ki bir nesil için bu ortam koruma seviyesi bir norm haline geldi. 30 yıllık serüvende, 30 yaşlardaki bir çocuk bu ortamın doğal olduğunu düşünürse haksız değil. Biz isyan ediyoruz, mücadele ediyoruz. Onlarca yılda oluşan bir şey, aylar içinde çözülmüyor. Biz bu mücadeleyi veriyoruz." diye konuştu.