Emre Belözoğlu’ndan kırmızı kart açıklaması: Ağzımdan kötü hiçbir söz çıkmadı

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Onvo Antalyaspor'da yardımcı antrenör Halil Cihan Ünal, iyi bir futbol ortaya koyduklarını ancak girdikleri pozisyonları sonuçlandırmada başarılı olamadıklarını söyledi. Ünal, teknik direktör Emre Belözoğlu'nun kırmızı kart görmesi nedeniyle katıldığı basın toplantısında, haftanın ilk antrenmanından itibaren maçın zor geçeceğini oyunculara anlattıklarını belirtti. Yardımcı antrenör Ünal, aynı zamanda yoğun maç programı sebebiyle tüm takımların fiziksel anlamda yıprandıklarını ifade etti.

EMRE BELÖZOĞLU'NDAN KIRMIZI KART AÇIKLAMASI

Karşılaşmada hakeme itiraz ettiği gerekçesiyle kırmızı kart gören Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, maçın ardından kulüp resmi sitesine konuştu.

"AĞZIMDAN KÖTÜ HİÇBİR SÖZ ÇIKMADI"

Antalyaspor kulübü tarafından yapılan paylaşımda Emre Belözoğlu şu açıklamayı yaptı: "İki devre art arda yaşanan bazı pozisyonlarla ilgili devre arasında hakeme sadece itiraz ettim. Ağzımdan kötü hiçbir söz çıkmadı. İstemeden de olsa takımımı yalnız bıraktığım için üzgün olduğu belirtmek isterim."

Maçın değerlendirmesini yapan Belözoğlu, "Yine bol gol pozisyonlarına girdiğimiz bir maç oldu. Galibiyete yakın taraf olan bizdik ama sonunu getiremedik. Mücadelenin kırılma anlarında da doğru reaksiyonları gösteremedik. Bu maçın ardından oyuncularımızın ve bizlerim tüm camiamıza 2 puan borcu var. Sezonun geri kalanında bunu telafi etmemiz gerekiyor."

"Ayrıca futbolcu kardeşlerimizin soyunma odasında kaybedilen iki puan için çok üzgün olduğunu görmek, gelecek adına bizi daha umutlu hale getiriyor. Şimdi önümüzdeki Kasımpaşa maçına daha iyi hazırlanmamız gerekiyor. Hedef maçları kazanmaya ihtiyacımız var. Antalyaspor'u hak ettiği yere getirmek için daha çok çalışıp mücadele etmeye devam edeceğiz."