Jose Mourinho: "Normalde liderin 8-9 puan üzerinde olmamız gerekirdi"

Fenerbahçe, Süper Lig'in 24'üncü haftasında sahasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 3-1'lik skorla geçti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho değerlendirmelerde bulundu.

Kasımpaşa karşısında her soruna cevap verdiklerini aktaran Jose Mourinho, "Bizim kendi uygulamak istediğimiz fikirlerimiz var. Aynı zamanda rakip takıma karşı adapte etmemiz gereken şeyler oluyor. Bugün ilk golü atana kadar Kasımpaşa oyunun kontrolünü elinde bulunduruyordu. Bunun üstesinden gelmeyi başardık ve golü attık. Kasımpaşa'nın teknik direktörü Burak Yılmaz, iyi bir teknik direktör. Bu maç öncesinde 4'lü oynuyordu bugün 5'li oynadı. Bu bizim tahmin etmediğimiz şeylerle yüzleşmemize neden oldu. Saha içinde karşılaştığımız her soruna cevap verebildik. Şu an takımım mükemmel değil ama gelişiyoruz. Oyuncularım panik olmadılar. Onların başlarının belada olduğunu ve korktuklarını görmedim. 2-1 oldu ama tamam devam edelim düşüncesindeydiler. Sıkıntı yaşamamızın sebebi oyuncuların gelişiyor olması" ifadelerini kullandı.

"SARI KARTLARI KONTROL ETME KONUSUNDA UZMAN DEĞİLİZ"

Bugün Mert Hakan Yandaş'ın kart sınırında olmasına rağmen 90 dakika oynaması gerektiğini söyleyen Mourinho, "Bizler sarı kartları kontrol etme konusunda uzman değiliz. Kart sınırında olan oyuncuların temizleme amaçlı kart görme uzmanı değiliz. Szymanski kart cezalısıydı, İsmail sakattı. Mert Hakan'ın 90 dakika oynaması gerekti. Başka oyuncular da limiti zorlamak zorunda kaldılar. Kenarlarda 2 tane taze oyuncuyla oynamak istedik. Biz önümüzdeki maçı düşünerek değişiklik yapmadık" sözlerini kullandı.

EN-NESYRI SÖZLERİ

Youssef En Nesyri'nin yükselen performansı hakkında konuşan Portekizli teknik adam, "O buraya geldiği zaman sezon öncesi kampı geçirmemişti. Bize geldiğinde 90 dakika oynayacak fitlikte değildi. Edin ile birlikte sahada çok az süre geçirmişlerdi. İkisinden biri oynuyordu. İkisini beraber oynatmaya karar verdim ve formu yükseldi. Sizler onu eleştirdiğiniz zaman panik olmadım. Şu an onun nasıl bir oyuncu olduğunu görüyoruz. Takım iyi performans sergileyince forvetin gol atması daha kolay oluyor. Şu an kendisi çok iyi bir iş çıkartıyor" şeklinde konuştu.

"LİDERİN 8-9 PUAN ÖNÜNDE OLMAMIZ GEREKİRDİ"

3 turnuvada devam ettiklerini belirten Jose Mourinho, "Birkaç ay önce dediğim kelimeleri değiştiremem. Mourinho etkisi kupalar kazanmaktır. Ben kendimi ve hedeflerimi böyle tanımlarım. 3 turnuvada yer alıyoruz. Her oynadığımız maçta yeni bir hedef koyuyoruz. Şimdiki hedefimiz Anderlecht karşısında turu geçmek. Türkiye Kupası'nda iyi bir durumdayız. Henüz tur atlamadık. Ligde normal şartlarda liderin 8-9 puan üzerinde olmamız gerekirdi. Ama şu an birincinin 6 puan gerisindeyiz. 2 yıllık kontratımda bu etkiyi göreceğiz. Hep birlikte bu yıl bir şeyler başarmayı deneyelim" diyerek sözlerini noktaladı.