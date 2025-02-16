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Giriş Tarihi: 16.2.2025 21:39

Oğuz Aydın, ligde 5. gol sevincini yaşadı!

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa karşısında 2.golünü kaydeden kanat oyuncusu Oğuz Aydın, ağları sarsarak bu sezonki 5. golünü kaydetti.

İHA
Oğuz Aydın, ligde 5. gol sevincini yaşadı!

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde müsabakaya 11'de başlayan Oğuz Aydın takımının 2. golüne imza attı.

Sol kanat bek olarak maçta görev yapan Oğuz, 52. dakikada Mert Müldür'ün pasında ceza sahası içinde yaptığı plase vuruşla topu filelere gönderdi. Bu sezon ligde 12 maçta görev yapan 24 yaşındaki futbolcu, 5. golünü attı.

UEFA listesinde ismi yazılmayan Oğuz'un, Ziraat Türkiye Kupası'nda da oynadığı tek maçta 3 asistlik performansı bulunuyor. 24 yaşındaki futbolcu, Kasımpaşa mücadelesinin 75. dakikasında yerini Yusuf Akçiçek'e bıraktı.

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Oğuz Aydın, ligde 5. gol sevincini yaşadı!
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