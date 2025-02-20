Finallerin hakemi

2010 yılından bu yana FIFA'nın uluslararası hakem listesinde yer alan Slavko Vincic, ilk olarak EURO 2012'de görev yaptı.EURO 2020'de İspanya-İsveç, İsviçre-Türkiye ve İtalya ile Belçika arasında oynanan çeyrek final maçında görev aldı.2021 Şampiyonlar Ligi'nde Porto -Chelsea çeyrek finalini yönetti.2021 Avrupa Ligi yarı finalinde Arsenal ile Villarreal arasındaki mücadelede düdük çaldı.FİNALLERİN hakemi olarak bilinen 45 yaşındaki tecrübeli isim, 2021 Avrupa Ligi'nde Villarreal ile Manchester United arasındaki final müsabakasının hakemiydi.2022 Avrupa Ligi'nde Eintracht Frankfurt-Rangers finalinde düdük ondaydı.2024 Şampiyonlar Ligi'nde B.Dortmund-Real Madrid finalinin hakemi yine Slavko Vincic'ti.